Иван Дорн создал новую аранжировку к заставке перезапуска "Ну, погоди!"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Музыкант Иван Дорн стал автором новой аранжировки для заставки перезапуска мультсериала "Ну, погоди!", премьера которого запланирована на 2021 год. Его музыкальное издательство также работает над другими песнями для мультфильма, сообщает в понедельник пресс-служба студии "Союзмультфильм".

"Из всех популярных исполнителей именно стиль Ивана Дорна, мелодичный, экспериментальный и в то же время с хорошей долей иронии, больше всего подошел для нашего нового сериала. "Ну, погоди!" всегда представлял музыкальный "хит-парад" своего времени, и мы уверены, что музыканты студии Masterskaya также прекрасно чувствуют дух сегодняшнего дня: их композиции очень гармонично дополняют наш проект", - сказала генпродюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, чьи слова привели в пресс-службе.

Дорн создал новую аранжировку для композиции "Водные лыжи" венгерского композитора Тамаша Деака, которая звучит в заставке классического "Ну, погоди!". Также авторы музыкального издательства Masterskaya работают над другими композициями к перезапуску мультфильма.

По словам музыканта, он хотел сохранить аутентичность и атмосферу композиции, придав ей новое звучание, при этом в работе над музыкой ему помогала сама анимация и референсы режиссера и творческой команды. "Мы изначально поставили себе задачу - уважать корни, а именно произведение Тамаша Деака, абсолютно гениальнейшего композитора, который умудрился не только поставить на уши советских детей, но и на ноги венгерский джаз. Как тут не оставить заглавную тему, хотя бы в оттенке! Мы решили оттолкнуться от старого мелодического кода, но пойти не сверху вниз, а наоборот - таким образом, у нас остались те же ноты, остался оттенок, привкус, если хотите, корней. Но и свеженького добавили: время должно отрабатываться в музыке, и у звука будет современная фактура", - поделился он.

"Союзмультфильм" начал работать над новым циклом мультфильмов "Ну, погоди!" в 2020 году. Сериал создается в партнерстве с курортом "Роза Хутор". Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий, студия уже представила образы главных героев - Волка и Зайца, которых озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев, а также трех новых персонажей, будущих талисманов горного курорта. Ими стали Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Премьера проекта запланирована на 2021 год, который станет для "Союзмультфильма" юбилейным - в июне студии исполняется 85 лет.