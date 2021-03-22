Исторический музей впервые покажет работы Дюрера из своего собрания

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Работы Альбрехта Дюрера из собрания Исторического музея, вошедшие в состав предстоящей выставки, будут показаны впервые. Об этом сообщила на пресс-конференции в понедельник куратор выставочного проекта Наталья Углева.

Торжественное открытие выставки состоится 29 марта.

"Что будет открытием для любителей искусства, так это то, что в Историческом музее тоже есть свой Дюрер, своя коллекция. Мы ее показываем впервые. Это семь подлинников, а также десять копий нидерландских авторов XVI-XVII веков".

Среди работ, которые будут демонстрироваться впервые, такие отпечатки как "Портрет Эразма Роттердамского" и "Святой Иероним в келье". Подавляющее большинство произведений на выставке, более 120 гравюр, привезено из Италии. Это работы из коллекции Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. Среди них самые известные гравюры Дюрера - "Меланхолия I", "Адам и Ева", "Блудный сын", "Аполлон и Диана".

Отдельным разделом выставки станет серия "Апокалипсис", созданная мастером в 1496-1498 годах. Пятнадцать листов иллюстрируют последнюю книгу Нового Завета "Апокалипсис", или "Откровение Иоанна Богослова". Как отмечают в музее, это была первая крупная работа молодого художника. Самое известное произведение из серии - "Четыре всадника Апокалипсиса". Выставку дополнят произведения современников Дюрера и предметы декоративно-прикладного искусства.