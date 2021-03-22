IPQuorum 2021 пройдет при поддержке ведущих киноассоциаций России

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Международный форум IPQuorum 2021: Tech for Content пройдет при поддержке Ассоциации продюсеров кино и телевидения и Ассоциации анимационного кино, а также Роскультцентра. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба IPQuorum.

Форум пройдет 26-27 апреля 2021 года в технопарке инновационного центра "Сколково". По информации организаторов, темой форума станут новые технологии производства, дистрибуции и монетизации самого разного контента - от кино, музыки и театра до ресторанного бизнеса и современного инжиниринга.

"IPQuorum 2021 - ключевое событие года в области развития креативных индустрий и интеллектуальной собственности - пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения и Ассоциации анимационного кино", - говорится в сообщении.

Трансформация как вызов времени

Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов отметил, что синтез технологий и творчества как одна из ключевых тем форума необходим в кризисный период, его слова привели в пресс-службе IPQuorum.

"Российская киноотрасль развивалась на пути к тому, чтобы стать большой киноиндустрией, но этот процесс остановила пандемия. Сейчас наше кино возрождается после стресса и нуждается в новых технологичных инструментах для решения внутренних задач и новых способов монетизации", - сказал Сельянов.

По словам председателя правления Ассоциации анимационного кино Юлианы Слащевой, одна из главных задач IPQuorum - трансформация креативных индустрий под влиянием вызовов времени.

"Российская анимация - пожалуй, единственная из креативных отраслей, которая продемонстрировала, как можно трансформироваться и при этом расти. За последние три года отечественные студии увеличили объем производимого контента более чем в два раза: только "Союзмультфильм" произвел в 2020 году более 1 000 минут анимации. Рынок демонстрирует стремительный и устойчивый рост, что привлекает к сотрудничеству все больше крупных компаний и стратегических партнеров. Безусловно, один из драйверов этого процесса - существенный креативный потенциал, реализация которого стала возможна в том числе благодаря актуальным технологиям защиты интеллектуальной собственности", - цитирует ее пресс-служба IPQuorum.

По мнению директора Роскультцентра Марины Абрамовой, IPQuorum 2021 станет важным шагом на пути к созданию условий для профессионального развития молодежи в креативных индустриях.

"Наш опыт и анализ аудитории показали, что в креативных индустриях задействованы в основном молодые люди в возрасте 24-37 лет. Именно они составляют наибольший процент занятых в различных сферах креативных индустрий, которые по праву принято считать растущим сектором экономики. Сегодня творческая молодежь является тем самым драйвером инновационной политики", - считает Абрамова, слова которой приводят в пресс-службе IPQuorum.

О форуме

Организаторами форума выступят Министерство культуры РФ, Ассоциация IPChain и фонд "Сколково".

Соорганизаторы и партнеры форума - Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация интеллектуальной собственности, Евразийская конфедерация обществ правообладателей, Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP и другие. Коммуникационный партнер форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер форума - холдинг "Газпром-медиа".

Информационными партнерами IPQuorum выступят ТАСС, Коммерсант, Forbes, Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация.

Участниками форума станут представители Нидерландов, Бразилии, Республики Корея, Индии, Франции, Германии, Испании, Израиля, ОАЭ, Казахстана, Армении, Грузии, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Турции, Киргизии, Сингапура, Польши, Японии, ЮАР, России и других стран. Как сообщает пресс-служба IPQuorum, форум соберет 1,5 тыс. участников из 30 стран мира, его спикерами станут российские и зарубежные эксперты в сфере цифровых технологий, трансформации экономики, национальных креативных индустрий.

Всего в зарубежных и российских мероприятиях под международным коммуникационным брендом IPQuorum за последние три года приняли участие свыше 23 тыс. человек. 843 эксперта из 35 стран выступили на полях более 250 сессий, митапов, круглых столов.