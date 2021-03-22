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Умер старейший музыкант оркестра БДТ Юрий Смирнов

Ему было 85 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Старейший музыкант оркестра Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге композитор Юрий Смирнов, принимавший участие в работе над фильмом "Белое солнце пустыни", умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте театра.

"С прискорбием сообщаем, что 21 марта 2021 года на 86-м году жизни скончался старейший музыкант оркестра БДТ, композитор и педагог Юрий Алексеевич Смирнов", - говорится в сообщении.

Смирнов служил в БДТ почти 60 лет. "Он был бесконечно предан нашему театру и пережил с Большим драматическим и счастливые, и непростые годы, был часто занят в спектаклях БДТ, с удовольствием помогал обучать игре на гитаре артистов театра и кино. Выдающееся мастерство Юрия Смирнова было известно далеко за пределами театра - его собственная школа гитарной игры пользовалась большой популярностью среди музыкантов", - отметили в БДТ.

По авторским сборникам Смирнова уже многие годы обучатся юные гитаристы, а с его сочинениями исполнители часто выступают на профессиональных конкурсах.

"Коллектив БДТ им. Г. А. Товстоногова выражает глубокие соболезнования близким Юрия Алексеевича и всем, кто его знал и любил", - отметили в театре.

Юрий Смирнов окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской в 1968 году. В труппе БДТ он служил с 1964 года. Смирнов являлся автором музыки к спектаклям "Поэтические страницы" по произведениям Марины Цветаевой и Бориса Пастернака (1982 год)", "Блажь!" (2007 год). Он также принимал участие в работе над фильмами "Рабочий поселок" (1965), "Белое солнце пустыни" (1969), "Салют, Мария!" (1970), "Гойя, или Тяжкий путь познания" (1971).

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