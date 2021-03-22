"Манеж" в Петербурге представит выставку Яна Фабра, в которую войдут его новые работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге откроет осенью масштабную персональную выставку знаменитого бельгийского художника Яна Фабра. В экспозицию войдут в том числе новые работы автора, которые будут созданы специально для этого проекта, сообщила на пресс-конференции ТАСС в понедельник советник директора "Манежа" по международному сотрудничеству Анна Кирикова.

"В 2021 году мы ожидаем выставку - первую столь крупную соло-выставку - бельгийского художника Яна Фабра, которая состоится осенью этого года. Что примечательно, для этой выставки Ян Фабр создает новые работы, то есть это что-то, еще не виденное нигде", - сказала Кирикова.

Директор "Манежа" Павел Пригара отметил на пресс-конференции, что готовящийся выставочный проект не будет классической ретроспективой художника. "Он, скорее, самостоятельно представит себя как творца, причем как очень разнообразного творца и мыслителя", - добавил он.

В 2016 году Эрмитаж стал первым российским музеем, показавшим творчество Фабра. Выставка "Рыцарь отчаяния - воин красоты", включившая более 200 работ художника, прошла в Зимнем дворце, Новом Эрмитаже и Главном штабе. Проект, в рамках которого в пространствах музея демонстрировались среди прочего чучела животных, вызвал тогда большой интерес среди посетителей и оживленную дискуссию в интернете.

"У меня от проекта в Эрмитаже осталось впечатление недосказанности - что мы не увидели Фабра как большого художника и большого мыслителя, каким он является на самом деле. Когда появилась такая возможность выстроить с ним первый разговор, мы предложили ему этот проект - <…> проект в виде такого абсолютно персонального высказывания, исключенного из музейного контекста. Мы предложили ему абсолютную свободу в выборе материала как презентации собственного творчества", - рассказал Пригара. Предполагается, что на выставке публике представят эксперименты Фабра в области перформанса и театральных проектов, а сам автор выступит и как художник, и как скульптор, и как мыслитель.

Кристиан Болтански и Российская императорская гвардия

В "Манеже" также рассчитывают в 2022 году показать крупную выставку известного французского концептуального художника Кристиана Болтански. "Сейчас этот проект на стадии разработки, мы ведем переговоры с художником, со студией художника", - отметила Кирикова.

Также в планах петербургской площадки - масштабная выставка, посвященная Российской императорской гвардии. "Руководить этим проектом будет Георгий Вадимович Вилинбахов, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по научной работе (а также государственный герольдмейстер РФ)", - рассказала заведующая выставочным отделом "Манежа" Елизавета Павлычева.

Русская скульптура и опера

24 марта "Манеж" откроет для широкой публики выставку "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", которая готовилась совместно с Государственным Русским музеем в партнерстве с Эрмитажем, Третьяковской галереей, Санкт-Петербургской академией художеств и Мариинским театром. В проекте прияли участие более 30 музеев страны. Посетители смогут увидеть 150 самых редких и самых значимых для отечественного искусства скульптурных произведений 65 скульпторов", - отметила Павлычева.

"Нам очень захотелось на нашей выставке выдвинуть скульптуру на первый план и в прямом смысле сделать ее основным действующим лицом. И для этого поместить ее на сцену. Поэтому архитектурное решение пространства "Манежа" строится по ассоциативному принципу с отсылкой к Санкт-Петербургским академическим императорским театрам - это Мариинский театр, Эрмитажный театр, Михайловский театр и Александринский театр. На "сценах" этих театров можно будет увидеть скульптуру", - сказала Павлычева, которая также выступает куратором проекта.

Организаторы выставки решили соединить два направления искусства - скульптуру и оперу. В создании проекта принял участие известный оперный режиссер Василий Бархатов. В пространстве "Манежа" будут звучать фрагменты из 15 опер, в числе которых - "Дон Жуан", "Саломея", "Норма", "Дон Кихот" и другие.

О "Манеже"

Центральный выставочный зал "Манеж" - одно из крупнейших экспозиционных пространств в центре Петербурга. На его площадке представляются проекты, демонстрирующие российское и мировое искусство, проводятся образовательные мероприятия для разных аудиторий. 16 марта этого года "Манеж" стал музеем года по версии газеты об искусстве The Art Newspaper Russia. Его отметили "за умение делать зрелищные выставочные хиты, привлекающие публику и смелыми концепциями, и современным экспозиционным дизайном".