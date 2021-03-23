Анимационный фильм "Князь" выйдет в конце 2024 года

СУЗДАЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Анимационный фильм об Александре Невском "Князь" художника-мультипликатора, лауреата премии "Оскар" Александра Петрова выйдет в конце 2024 года. Об этом ТАСС сообщил Петров на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

"Фильм ("Князь" - прим. ТАСС) делается уже год. Мы прошли подготовительный период и сейчас входим в производственный. Фильм должен выйти в конце 2024 года", - сказал Петров.

Сценарий для фильма написал Юрий Арабов в содружестве с Ларисой Малюковой и Петровым. Ожидаемый хронометраж картины - один час, детали сюжета пока не разглашаются. "Есть команда живописцев, с которой мы работаем уже много лет. И мы будем привлекать еще людей, может быть, будем учить аниматоров-живописцев", - добавил Петров.

Фильм будет выполнен в характерной для автора технике "ожившей живописи" масляной краской. В 2020 году на выставке Петрова в Ярославском художественном музее эскизы и разработки типажей к фильму "Князь" впервые были представлены публике.

Александр Петров - художник-мультипликатор, проживающий в Ярославле. В 2000 году он получил премию "Оскар" за анимационный фильм "Старик и море". Петров - единственный академик-мультипликатор Российской академии художеств.

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино является главным российским событием для всех деятелей анимационного искусства, крупнейшим профессиональным смотром отечественной мультипликации. Он проходит в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года, онлайн показы доступны с 15 по 23 марта. Торжественное объявление итогов зрительского голосования состоится на церемонии закрытия фестиваля в московском кинотеатре "Космос" 23 марта.