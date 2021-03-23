Минкультуры: для развития креативных индустрий необходимо изменить отношение к налогам

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Стратегия развития креативных индустрий, разработанная Министерством культуры РФ, предусматривает, что налоги с них будут взимать уже на этапе продажи продукта интеллектуального труда, а не на стадии разработки. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Ранее Ярилова сообщила, что стратегия проходит согласования в федеральных органах исполнительной власти и в субъектах РФ.

"Должно быть изменено отношение к налогам, - сказала замминистра. - Они должны стать естественными, то есть взиматься не тогда, когда ты разрабатываешь интеллектуальный продукт, а когда ты начинаешь его продавать".

По ее словам, потребуется также дополнение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) новыми понятиями, которые относятся к творчеству. "Что такое креативные индустрии? Это все, в основе чего лежит творчество: музыка, танец, живопись, интеллектуальная собственность и что впоследствии может быть монетизировано. Чтобы определить эти индустрии, нам надо создать специальную группировку в ОКВЭДе, это одна из базовых задач", - отметила Ярилова.

Согласно документу, определение и пояснение креативных индустрий планируется в рамках образовательного направления. "Важно тиражировать опыт создания школ креативных индустрий, которые уже успешно работают в наших культурно-образовательных комплексах в Кемерове и Калининграде. Внедрять образовательные модули в наших школах и училищах. Проводить уроки предпринимательства в школах, и мы уже договорились об этом с Минпросвещения", - рассказала замглавы Минкультуры.

Важной задачей станет создание инфраструктуры поддержки: арт-резиденций, творческих лабораторий и инкубаторов, где желающие попробовать себя в творчестве могли бы получить консультацию, грант на свой стартап, а также реализовать прототип своего продукта. Для инвестиционной поддержки индустрий потребуются гранты, венчурное и кредитное финансирование, а для быстрого поиска информации и реализации продукта интеллектуального труда стратегия предусматривает создание цифрового навигатора.