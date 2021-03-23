{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минкультуры: для развития креативных индустрий необходимо изменить отношение к налогам

По словам заместителя министра культуры Ольги Яриловой, налоги должны стать естественными и взиматься на этапе продажи продукта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Стратегия развития креативных индустрий, разработанная Министерством культуры РФ, предусматривает, что налоги с них будут взимать уже на этапе продажи продукта интеллектуального труда, а не на стадии разработки. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

На эту тему
Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова: мы сформируем моду ходить в учреждения культуры
Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова: мы сформируем моду ходить в учреждения культуры

Ранее Ярилова сообщила, что стратегия проходит согласования в федеральных органах исполнительной власти и в субъектах РФ.

"Должно быть изменено отношение к налогам, - сказала замминистра. - Они должны стать естественными, то есть взиматься не тогда, когда ты разрабатываешь интеллектуальный продукт, а когда ты начинаешь его продавать".

По ее словам, потребуется также дополнение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) новыми понятиями, которые относятся к творчеству. "Что такое креативные индустрии? Это все, в основе чего лежит творчество: музыка, танец, живопись, интеллектуальная собственность и что впоследствии может быть монетизировано. Чтобы определить эти индустрии, нам надо создать специальную группировку в ОКВЭДе, это одна из базовых задач", - отметила Ярилова.

Согласно документу, определение и пояснение креативных индустрий планируется в рамках образовательного направления. "Важно тиражировать опыт создания школ креативных индустрий, которые уже успешно работают в наших культурно-образовательных комплексах в Кемерове и Калининграде. Внедрять образовательные модули в наших школах и училищах. Проводить уроки предпринимательства в школах, и мы уже договорились об этом с Минпросвещения", - рассказала замглавы Минкультуры.

Важной задачей станет создание инфраструктуры поддержки: арт-резиденций, творческих лабораторий и инкубаторов, где желающие попробовать себя в творчестве могли бы получить консультацию, грант на свой стартап, а также реализовать прототип своего продукта. Для инвестиционной поддержки индустрий потребуются гранты, венчурное и кредитное финансирование, а для быстрого поиска информации и реализации продукта интеллектуального труда стратегия предусматривает создание цифрового навигатора. 

Теги
Россия
Минкультуры к лету запустит портал для детей "Культура для школьников"
На нем будут собраны спектакли, лекции и лучшие примеры отечественного кинематографа
Читать полностью