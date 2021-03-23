Музей музыки в Москве подготовил праздничную программу в честь дня рождения

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бесплатные экскурсии и программы для детей ждут гостей Российского национального музея музыки (РНММ) в Москве 27 марта в честь дня рождения музейного объединения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба РНММ.

"Двадцать четвертого марта 1912 года в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского был создан музей, которому было присвоено имя Н. Г. Рубинштейна, выдающегося музыкального деятеля и основателя Московской консерватории. Именно эту дату и принято считать днем рождения одного из старейших и крупнейших музыкальных музеев мира - Российского национального музея музыки, - напомнили в музее. - Специально ко дню рождения - 27 марта, в субботу, мы организовали серию бесплатных экскурсий и детских занятий в жемчужинах музея: Музее С. С. Прокофьева, Музее-квартире Н. С. Голованова и Музее-квартире А. Б. Гольденвейзера".

В Музее Прокофьева детей ждут "Апельсиновые истории" - рассказ о традициях разных народов, связанных с этим фруктом, и музыка из оперы композитора "Любовь к трем апельсинам". Там же вечером на лекции "Про любовь. От Шекспира до Прокофьева" детей познакомят с историей создания балета "Ромео и Джульетта". В Музее-квартире Голованова в это время запланирована авторская экскурсия "Предметы страсти музыканта".

О часах "Скелетон" и столе "Сороконожка" расскажут на экскурсии "Гольденвейзер и его время" в музее-квартире пианиста. Гостей центральной площадки Музея музыки на улице Фадеева ждет дневной органный концерт "Музыка кино", в программе которого прозвучат мелодии из фильмов "Крестный отец", "Титаник", "Пираты Карибского моря", "Гарри Поттер", "Игра престолов", "Миссия невыполнима", "Профессионал" в исполнении титулярной органистки Римско-католического кафедрального собора в Москве Анны Ветлугиной. На все мероприятия необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено, предупредили организаторы.

Также непосредственно в праздничный день, 24 марта, на официальном сайте Музея музыки и страницах музейного объединения в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram запланированы онлайн-акции.

О музее

Российский национальный музей музыки является одним из старейших и крупнейших музыкальных музеев мира, его коллекция насчитывает около 1 млн музейных предметов. В фондах хранятся ценные нотные и литературные авторские рукописи, редкие издания, аудиозаписи, уникальные документы, связанные с жизнью и творчеством российских и зарубежных музыкальных деятелей. Относящаяся к музею Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов РФ объединяет 286 инструментов, созданных с XVI по XX век лучшими мастерами, среди которых Страдивари, Гварнери, Бергонци. В состав Музея музыки входят Музей Прокофьева, Музей-усадьба Шаляпина, Музей "П. И. Чайковский и Москва", Музей-квартира Голованова, Музей-квартира Гольденвейзера.