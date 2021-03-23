Московский международный кинофестиваль вновь пройдет с ограничениями

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Программа Московского международного кинофестиваля составлена на 90%, смотр пройдет в апреле с пандемийными ограничениями. Об этом рассказали на пресс-конференции во вторник его организаторы.

Фестиваль пройдет в Москве 22-29 апреля. "Мы собрали уже на 90% нашу программу, но все уточняется, все завязано с современными обстоятельствами", - сказал директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.

По словам программного директора смотра Кирилла Разлогова, фестиваль вновь пройдет с пандемийными ограничениями. "Маски, перчатки, дистанция, ограничения количества людей в зале сохраняются. Это по-прежнему превращает нас в героев, которые в этих условиях хотят сделать фестиваль достаточно интересный и разнообразный. Фильмов много, предложений много. Но сложности связаны с гостями", - пояснил он.

ММКФ в 2020 году прошел осенью в очном формате, несмотря на пандемию. Показы проходили с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1972 году ему была присвоена аккредитация высшего класса "A" Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков.