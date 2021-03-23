В Москве покажут работы художников, посвященные космосу

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Выставка "Космос наш!", где покажут работы художников 21 века, посвященные космосу, пройдет в галерее Artstory с 8 апреля по 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба галереи во вторник.

"Выставка проводится в год важнейшего юбилея - 60-летия первого полета человека в космос. В мультидисциплинарном проекте экспонируются работы 40 художников из Москвы и разных городов России", - говорится в сообщении.

Среди художников - Мария и Наташа Арендт, Константин Батынков, Вячеслав Колейчук, Ольга Солдатова, Кирилл Кто и другие. Организаторы выставки отмечают, что работы различны не только по техническому воплощению (3D-печать, живопись, скульптура, вышивка), но и по стилевому решению и смысловому наполнению.

"Все это художественные интерпретации, демонстрирующие отношение современных авторов к полетам, небу, ракетам, космонавтам, спутникам, знаменитым ученым и конструкторам", - добавляют в пресс-службе. Кураторами выставки выступили Дмитрий Буткевич, Валерия Галлай и Люсинэ Петросян.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин - первый человек, побывавший в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, он совершил посадку в Саратовской области.