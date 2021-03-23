Мастер-классы, перформансы и концерт электронной музыки. Гид по ярмарке Non-fiction 2020

С 24 по 28 марта в Гостином Дворе пройдет книжная ярмарка Non-fiction. В прошлом году из-за пандемии она проходила онлайн, поэтому следующую выставку несколько раз переносили. Теперь фестиваль может пройти очно, но при посещении всегда следует помнить о мерах предосторожности, носить перчатки и маски, а также придерживаться социальной дистанции. Рассказываем о событиях и интересных новинках, которые стоит поискать на форуме. 24 марта На самом деле программа фестиваля огромная (да и сам он по площади — тоже). Это место, где можно не просто познакомиться с разными новыми литературными изданиями, но и посетить лекции, поучаствовать в паблик-токах на самые разные темы — от детской литературы до обсуждения социальных проблем. Например, в первый день представители Международного бюро французского книгоиздания обсудят со своими российскими коллегами, как изменилась индустрия за прошедший год: профессионалы расскажут о решениях, которые приходилось принимать в уникальной ситуации, как изменился интерес к книгам на самоизоляции. Днем японовед и преподаватель ВШЭ Юлия Магера расскажет о первой манге (подвид японских комиксов), которая была издана в России, — серии графических романов "Босоногий Гэн" Кэйдзи Накадзавы. Это автобиографическая история о мальчике, который выжил после взрыва в Хиросиме. Накадзава сам был свидетелем бомбардировки, поэтому неудивительно, что в его работе очень много отсылок к собственной жизни. Магера же расскажет об истории создания "Гэна", его судьбе и поговорит о теме войны: изменилось ли спустя годы отношение к ней в Японии и нашей стране? Вечером будет лекторий о комиксах, который проведет Егор Михайлов — журналист и редактор раздела "Мозг" "Афиши Daily". В современном мире комиксы заняли особое место в сердцах читающих, но и не столь однозначное — для кого-то этот жанр все еще ограничивается историями о супергероях для мальчиков, а кто-то комиксы все еще называет "детскими книжками с картинками". На самом деле эта сфера представляет для читателей самые разные жанры — от детективов до любовных романов, сказки, триллеры, даже философские рассуждения иногда предпочитают запаковывать в формат графических новелл. Кроме того, читатели все больше и больше обращают внимание на отечественных авторов, эти комиксы начинают номинировать на престижные литературные премии и издавать на Западе. Обо всем этом, а еще о том, как издавать и продавать комикс, и порассуждает Михайлов.

Описание Главред издательства "Бомбора" Рамиль Фасхутдинов © Владимир Гердо/ТАСС

Кроме того, в первый день будет множество других семинаров и лекций на самые разные темы. Например, главред издательства "Бомбора" Рамиль Фасхутдинов, автор курсов по копирайтингу и блогер Екатерина Чубукина, книжный блогер Алена Туренко расскажут на специальной встрече, как быть блогером в литературном мире, что привлекает аудиторию, какие книги больше интересуют публику и как правильно с такой позиции работать с издательствами. Если вы любите встречаться с авторами и задавать им вопросы, то поищите презентации романов. Например, в первый день свою новую работу представит Сергей Самсонов. "Высокая кровь" — это история, как говорит писатель, о каждом из нас, хотя действие и происходит в совершенно далеком для нас мире, во время Гражданской войны в 1920-е годы. 25 марта Во второй день будет много развлекательных событий и интересных историй для профессионалов. Например, в полдень пройдет лекция о переводах, а заодно и презентация перевода романа Джойс Кэрол Оутс "Бельфлеры". Многие читатели даже не обращают внимания на фамилии тех, кто донес до них книгу на родном языке. Между тем перевод, особенно художественной литературы, — тонкая и сложная работа, где сами переводчики порой тоже должны проявлять писательский талант. Если вы когда-то мечтали записать собственные воспоминания так, как это делают в автобиографиях, но всю жизнь ждали нужного толчка, то отправляйтесь на мастер-класс "Память, говори!". Там прозаик и историк искусства Мария Карайчева расскажет, как преподносить свои воспоминания так, чтобы для читателей они стали столь же важными, как и для вас, и как можно передать ту трепетность и трогательность, что вы храните сами. Продолжить оттачивать свои навыки можно в амфитеатре на литературном скетчинге с журналистом и блогером Егором Апполоновым. Он утверждает: чтобы начать писать, нужна только ручка, листок бумаги и специальное творческое задание, которое подскажет, что делать. Вместе с ним посетители смогут написать небольшой текст, а потом получат рекомендации, что с ним делать дальше. Кроме того, во второй день будет очень много событий, связанных с едой. Например, автор кулинарных книг Олеся Куприн попробует объяснить, как выразить свои чувства через приготовление блюд, расскажет о семейных традициях, воспоминаниях из детства и как все это (даже вера в волшебство) отражается на том, что мы готовим. Популярный блогер Анастасия Зурабова поделится идеями десертов — известно, как популярны нынче в социальных сетях фотографии разных пирожных. Как соединить красоту и вкус и собрать тысячи лайков, можно будет спросить на этой лекции. А если вы любитель пригубить бокальчик вина за ужином, но переживаете о здоровом питании, отправляйтесь на встречу к винному эксперту и блогеру Елене Куликовой, которая как раз и откроет все секреты такого симбиоза. Вечером пройдет театральная дискуссия — разговор о творческом и социальном методе режиссера Дмитрия Брусникина. Сейчас выходит книга о мастере "Человек размером с дом", и в связи с этим участники встречи вспомнят, каким был Брусникин и как его жизнь превратилась в настоящий арт-объект со своей философией и смыслами.

Описание Алексей Иванов © Ирина Соколова/ТАСС

На второй день на ярмарке можно будет встретиться с Алексеем Ивановым, который будет презентовать свою книгу "Тени тевтонов" — исторический роман с элементами фантастики, сюжет которого напоминает популярную игру Assassin's Creed: крестоносцы веками ищут меч Сатаны, который обладает ужасающей силой, тем временем и сам хозяин рыщет по свету в поисках пропажи. 26 марта На второй день можно не только послушать лекции и посмотреть на книжки, но еще и попасть на спектакль. В полдень состоится постановка проекта против травли "Только не я" и дискуссия на эту тему. Это необычный спектакль, он сделан в технике headphone theatre, когда текст звучит не со сцены, а у вас в наушниках, и его надо повторять вслух. В основе постановки — реальные истории взрослых, которые столкнулись с травлей в детстве. После показа все зрители смогут обсудить эту непростую тему с психологами и участниками перформанса. После спектакля можно еще и кино посмотреть — в 14:00 пройдет премьера документального фильма "Под знаком АСТ. 30-летию издательства посвящается". Если вы давно мечтали немного погрузиться в закулисье книгопечатания, узнать, как развивалось и росло издательство, то отправляйтесь сюда. В фильме очень много приглашенных героев, в том числе Денис Драгунский, Людмила Улицкая, Захар Прилепин и многие другие. Театральную тему продолжит презентация книги "Повседневная жизнь Большого театра: от Федора Шаляпина до Майи Плисецкой" Александра Васькина. С самого момента создания сцена главного музыкального театра страны манила всех молодых исполнителей. Для кого-то это было главной мечтой всей жизни, а для кого-то стало трамплином в большую международную карьеру. О том, как принимали в Большой и как из него уходили артисты, как проходили репетиции и постановки главных оперных и балетных спектаклей, даже про богемную жизнь артистов и о разных пикантных моментах расскажет сам автор издания. А еще в этот день будет очень много событий, посвященных детской литературе. В современном мире многие родители сталкиваются с тем, что гаджетам их ребенок уделяет гораздо больше внимания, чем книгам. Как решить эту проблему и даже как извлечь из этой ситуации пользу, расскажут различные авторы в полдень. Позже психолог и писатель Виктория Шимановская поговорит с посетителями ярмарки об эмоциональном интеллекте — что это и почему так важно уделять этому внимание с ранних лет. 27 марта В предпоследний день смотра писатель и журналист Алексей Олейников и главный редактор издательства "Самокат" Ирина Балахова попробуют разобраться, правда ли, что Пушкин — "наше все", и расскажут о графическом путеводителе по "Евгению Онегину". Как можно проиллюстрировать фундаментальное классическое произведение, как не упустить ни строчки, но уместить все в довольно немногословный (зачастую) формат комикса и нравится ли это учителям литературы и самим детям?

Еще в субботу можно познакомиться с литературой разных стран, к которой вы раньше, возможно, не обращались. Например, с ирландской прозой. Редактор Шаши Мартынова и переводчик Юрий Андрейчук представят книгу "Ирландцы судачат. Разговоры, байки и сплетни как основа ирландской художественной прозы". Фольклор и городские легенды — источник вдохновения для множества авторов, и как показывает время, никогда не иссякающий источник. Что же передают из уст в уста в этой стране, расскажут на этой лекции. Свою книгу представит и ведущая Сати Спивакова — "Нескучная классика. Еще не все". Выпускать разговорные диалоги — любимый формат телеинтервьюеров, так диалоги сохраняются не только на пленке, но и на бумаге, что порой гораздо удобнее. За свою карьеру Сати успела пообщаться с множеством звезд нашего и прошедшего века: это Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Алла Демидова, Валентин Гафт и многие-многие другие. Свои самые интересные встречи Сати и собрала в этой книжке. Послушав о классической музыке, можно отправиться слушать электронную. Вечером издательство "Новое литературное обозрение" (НЛО) представит новую книжную серию "История звука", а потом пригласит всех на специальный концерт. Этот проект посвящен всему многообразию современного звука. Электронная музыка — давно уже не просто шумы или какофония, как про нее говорили в прошлом веке, но и не всегда затюненные голоса исполнителей и странные синтезаторы. Как изменился мир и какую роль играет в нем звук — можно почитать в этой серии. 28 марта Последний день этого безумно энергичного фестиваля можно начать со встречи с литературным критиком Галиной Юзефович, которая приглашает всех подискутировать о том, о чем вы, наверное, никогда не задумывались: куда подевались ученые из современной литературы? Помните роман "Франкенштейн", образы ученых, истории их безумия и одержимости, которые были так романтизированы в XIX веке? Почему этот образ исчез со страниц книжек (и исчез ли?), с чем это связано и как это отразилось на литературе в целом — можно попробовать разобраться вместе с Юзефович.

Описание Галина Юзефович © Артем Геодакян/ТАСС

Днем отправляйтесь на лекцию к искусствоведу Софье Багдасаровой, которая уже давно покорила читателей всей страны своими книгами. У нее, например, есть работа "Воры, вандалы и идиоты. Криминальная история русского искусства", где она простым языком и в довольно забавной форме (будто триллер читаешь) рассказывает о разных преступлениях, связанных с музеями и картинами. У Багдасаровой действительно уникальное чувство юмора, и самую страшную историю вандализма она может преподнести как абсурдистский анекдот, не забывая при этом объяснять, как это отразилось на мире искусства в целом. На ярмарке она представит свою новую книгу "Лев Толстой очень любил детей. Псевдо-Хармс", где исследует происхождение разных крылатых фраз, которые мы знаем из анекдотов про разных писателей. Еще можно сходить на лекцию о классической литературе и современной прозе. Нынешний мир требует нового языка, авторам уже нет необходимости обращаться к оборотам или приемам, которыми пестрят произведения золотого фонда литературы, но если присмотреться, кажется, как утверждают участники дискуссии, многие писатели все еще не в полной мере перешли на язык XXI века. На этой лекции можно попробовать разобраться, что было актуально столетия назад и что актуально сейчас и как избавиться от устаревшего представления о художественном тексте. Кроме того, будет лекция о женской поэзии — о ее истории и состоянии этого явления сейчас. А редакторы разных изданий приглашают порассуждать о переводах зарубежной художественной критики: надо ли это делать и читать и для чего? В 15 часов можно сходить на лекцию про менеджмент в сфере литературы.

Описание Гузель Яхина © Артем Геодакян/ТАСС