Съемки второго сезона реалити-сериала "Посмотрим" начнутся в мае 2021 года

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Съемки второго сезона сериала "Посмотрим" начнутся в мае этого года. В нем примут участие подростки, ставшие финалистами онлайн-марафона "Юнкор России", которые отправятся в путешествие по стране, сообщили во вторник ТАСС организаторы проекта.

"Ребята в течение месяца примеряли роли оператора, ведущего и сценариста в творческом марафоне "Юнкор России". Участники боролись за место главного героя реалити-сериала "Россия глазами детей. Посмотрим". Съемки второго сезона начнутся в мае 2021 года, участники расскажут зрителю о внутреннем туризме и современных профессиях", - уточнили организаторы.

Кроме того, организаторы проекта рассказали об итогах онлайн-марафона "Юнкор России", в рамках которого школьники со всей страны выполняли пять заданий и продемонстрировали жюри готовность к съемкам сериала. До финала дошли более 25 участников, которые писали синопсис, готовили репортаж и видеовизитку, сняли мобильное кино про регионы и вдохновляющие профессии. Финалистами марафона стали семь подростков из Самары, Красноярска, Санкт-Петербурга, Читы, КБР, Мурманска и Ростова-на-Дону, которые теперь вместе с экспертами медиаиндустрии будут работать над созданием второго сезона.

"Мы очень рады, что в числе финалистов есть юноши и девушки максимально широкой возрастной группы, постоянно растет и география марафона. Продолжат свой медиапуть в "России глазами детей" семь школьников, в ближайшие несколько месяцев вы увидите их в кадре, за остальными же финалистами марафона мы будем наблюдать в течение года", - уточняет директор по внешним коммуникациям ГК "Просвещение" и продюсер проекта "Россия глазами детей" Колесникова Кристина.

Сериал "Посмотрим" является всероссийским молодежным проектом, в котором школьники формируют образ России, вкладывая в него свое видение и понимание родной истории, мест, традиций и рассказывают об этом зрителю.

"Работа над сериалом - это серьезная профессиональная задача, для которой нашим ребятам потребуются и навыки, и силы, и терпение. Во втором сезоне сериала "Посмотрим" зрителей ждет множество нововведений: обновление темы, масштабная интеграция графических элементов, использование блогерских форматов - например, уже знакомого участникам марафона мобильного кино", - пояснил ТАСС основатель проекта ГЕРОИ и автор проекта "Россия глазами детей" Сергей Гуров.