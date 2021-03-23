Вручение премий президента деятелям культуры в офлайн-формате снова отложат

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Награждение премиями президента РФ молодых деятелей культуры и премиями президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества в очном формате будет отложено в этом году так же, как и в прошлом году, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник журналиста советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"В этом году персональное вручение также будет отложено, но предполагается, что будет организована видео-конференц-связь в День работника культуры", - сказал он.

День работника культуры отмечается в России 25 марта.