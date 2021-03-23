Актриса Анна Чиповская стала лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Актриса Анна Чиповская, дирижер Димитрис Ботинис и композитор Эльмир Низамов стали лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры. Имена назвал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой на пресс-конференции во вторник.

Чиповская будет награждена за исполнение ролей классического и современного репертуаров в театре и кино. "У нее, несмотря на молодой возраст, около 40 киноработ, много театральных, около 20 театральных ролей, среди которых много главных. Анну Чиповскую знают зрители", - подчеркнул Толстой.

Ботинис получит премию за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства и просветительскую деятельность. Дирижер окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова, в 2015 году стал главным дирижером Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии имени В. И. Сафонова. Ботинис сотрудничает с ведущими российскими коллективами, среди которых Госоркестр России им. Е. Ф. Светланова, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, государственный оркестр "Новая Россия" и другими. По словам Толстого, творчество дирижера высоко оценивали пианисты Екатерина Мечетина и Денис Мацуев.

В номинации "За вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции" лауреатом премии стал Низамов. Как рассказал Толстой, Низамов несколько лет подряд номинировался на лауреатство этой премии, но ему не хватало нескольких голосов. "Сегодня это довольно редкая профессия - композитор, который работает в больших формах. Эльмир Низамов - автор оперы "Кара Пулат", первой татарской монооперы "Зеркало", первого национального татарского мюзикла "Алтын Казан", автор крупных композиций, работающий в традиционной школе", - пояснил советник президента.

Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 года, по традиции глава государства вручает их в День работника культуры, который отмечается 25 марта.

Размер премии составляет 5 млн рублей, они присуждаются как одному соискателю, так и коллективу до трех человек по представлению Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Соискателями премии могут стать деятели культуры до 36 лет.