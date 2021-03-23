В Москино представят кинопрограмму "Великие итальянцы"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Кинопрограмму "Великие итальянцы" представят в кинотеатре "Москино Вымпел" в апреле. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе киносети.

"Кинотеатр "Москино Вымпел" покажет в апреле программу "Великие итальянцы", в которую вошли киношедевры Федерико Феллини, Лукино Висконти, Бернардо Бертолуччи и Паоло Соррентино. Откроет программу 3 апреля классическая картина Федерико Феллини "Восемь с половиной". Фильм об экзистенциальном и творческом кризисе центрального персонажа, сыгранного Марчелло Мастроянни, был удостоен двух премий "Оскар" в категориях "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучшая работа художника по костюмам в черно-белом фильме". Именно с этой лентой связывают особый вклад Феллини в мировой кинематограф", - сказал собеседник агентства.

А 10 апреля зрители увидят картину "Конформист" Бернардо Бертолуччи. Кроме того, 14 апреля программу продолжит психологическая драма Лукино Висконти "Семейный портрет в интерьере" о сложных взаимоотношениях пожилого профессора и его квартирантов из богемной среды.

"Двадцать четвертого и 28 апреля в рамках программы состоятся показы фильма "Великая красота" современного классика итальянского кино Паоло Соррентино. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами", - сказал собеседник агентства.

Москино - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью из тринадцати городских кинотеатров. Москино ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке Москино хранятся около 9 тыс. 35мм копий советской классики. Москино выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".