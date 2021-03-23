Театрально-выставочную площадку создадут в Китайском театре Екатерины II в Царском Селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Царскосельский государственный музей-заповедник (ГМЗ) восстановит утраченный в годы войны памятник Александровского парка - Китайский театр Екатерины II - в виде площадки-трансформера для выставок и театральных представлений. Об этом сообщила директор учреждения Ольга Таратынова на пресс-конференции ТАСС.

"Мы хотим начать один из долгожданных объектов - Китайский театр. Это такая зияющая рана прошедшей войны, которая находится в непосредственной близости от Екатерининского дворца. Мы, надеюсь, запускаемся в дальнее плавание по реставрации и реконструкции этой руины, - сказал Таратынова. - Было принято решение не восстанавливать театр, потому что достаточно мало иконографии. <…> Решено было сделать там такую трансформирующуюся структуру, которая [решила] бы несколько наших проблем - это создание большого выставочного зала площадью около 600 кв. м, у нас практически нет выставочных площадей, и этот выставочный зал мог бы трансформироваться в некий театральный зал".

Кроме того, в здании планируется разместить хранилище фондов музея-заповедника. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте Китайского театра потребуют финансирования в размере не менее 3 млрд рублей. Исходя из сложности задачи, по словам директора музея-заповедника, на ее выполнение уйдет по меньшей мере 8 лет. Планы восстановления Китайского театра обсуждались на протяжении многих лет, но сдвинуть их с мертвой точки удалось благодаря участию вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко - этот вопрос стал одной из тем, которые поднимались в ходе его поездки в Царское Село в октябре 2020 года, отметила руководитель музея.

"Мы уже находимся в переписке по поводу выделения [средств] с министерством культуры, нас заверили, что они будут выделены. Но начинать надо с первоочередных мероприятий, потому что ни один реставратор, плотник или каменщик не войдет сейчас в Китайский театр - это просто опасно для здоровья", - сказала Таратынова. По ее словам, в ближайшее время предстоит провести противоаварийные работы по укреплению стен, сооружению временной кровли, разбору ветхих конструкций. "Мы будем этим заниматься около двух лет, я полагаю, и уже в конце следующего года, если все пойдет по плану, мы начнем реконструкцию", - уточнила она.

О Китайском театре

Китайский театр был разрушен в сентябре 1941 года, при обстреле гитлеровской артиллерией города Пушкина он полностью выгорел и остался без крыши.

Первый спектакль на сцене царскосельского Китайского театра был сыгран в июне 1779 года в присутствии Екатерины II, в царствование которой летние сезоны здесь были весьма насыщенными. Театр, расположенный у входа в Александровский парк, называли также "Каменной оперой" и первоначально планировали сделать под открытым небом, но затем было возведено здание по проекту императорского архитектора Антонио Ринальди, декорированное в китайском стиле внутри и снаружи. При Николае I в этом театре выступали приезжие труппы - например, в 1830 году здесь пела немецкая оперная дива Генриетта Зонтаг в опере "Севильский цирюльник". В конце XIX века в Китайском театре ставили пьесу Льва Толстого "Плоды просвещения", позже представители золотой молодежи, в том числе царской семьи, играли любительские спектакли, а для Николая II здесь выступал театр пародий.