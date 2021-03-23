Концерты "Аптекарского огорода" будут проходить на новой площадке в Москве

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Новая концертная площадка для музыкальных концертов Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" будет открыта с 17 апреля. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе сада.

"На территории "Аптекарского огорода" все еще запрещено проведение концертов. Однако мы расширяем площадки проведения наших концертов. Так, 17 апреля рядом с Кремлем откроется новая концертная площадка Яровит холл Якиманка. Первый концерт в честь открытия - фееричный джаз, соул и блюз в исполнении звезды джазовых фестивалей, эффектной певицы DAR YA с сильным, глубоким голосом, неповторимым тембром и яркой энергетикой. Вместе с ней на одной сцене выступят лучшие джазовые музыканты Москвы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что также концерты "Аптекарского огорода" сейчас проходят на следующих площадках: автомузей, ВДНХ и Хлебозавод.

"На новой площадке мы подготовили для наших гостей большую программу. Так, 30 апреля - в Международный день джаза - состоится концерт с известной поп-джазовой группой Jazz Dance Orchestra. Знойные ритмы Бразилии, Кубы и Нового Орлеана в ярком коктейле с американским джазом, зажигательными хитами поп-музыки, драйвовым свингом, роком, хип-хопом и душевным русским фолком", - добавили в пресс-службе.

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах столицы с 22 января увеличилось до 50% от общей вместимости зала по решению мэра Москвы Сергея Собянина. В новогодние праздники действовали ограничения по заполняемости зала в 25%.