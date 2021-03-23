Авторы выставки "Подвиг народа" удостоены премии президента за произведения для детей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Авторы экспозиции "Подвиг народа" в Музее Победы стали лауреатами премии президента РФ за 2020 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Об этом сообщил во вторник журналистам советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Лауреатами премии за 2020 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали Владимир Николаевич Зуйков (посмертно), Александр Сергеевич Пунько и коллектив авторов в составе: Игорь Угольников, Александр Школьник и Дмитрий Поштаренко", - объявил Толстой.

Художник-мультипликатор Владимир Зуйков умер 25 февраля 2021 года. Премия присуждена за вклад в развитие отечественного анимационного искусства и кинематографического образования. "Это действительно наш легендарный художник-мультипликатор, - подчеркнул Толстой. - Иван Николаевич долгие годы работал на знаменитой киностудии "Союзмультфильм", был соратником Федора Хитрука, Эдуарда Назарова, Валерия Угарова, Геннадия Сокольского и многих других наших мастеров. Достаточно назвать персонажей, которые принадлежат его творческой выдумке: "Винни-Пух и все-все-все", "Халиф-аист", "Фильм, фильм, фильм" - всего около 30 картин".

Премия преподавателю "Детской школы искусств №1" города Карасук Новосибирской области Александру Пунько присуждена за вклад в развитие отечественного музыкального образования, популяризацию духового искусства. "Город Карасук находится почти в 400 км от Новосибирска, это небольшой город, в котором Александру Сергеевичу и его коллегам удалось воспитать целую плеяду молодых талантов и создать детских духовой оркестр "Бис Band", который имеет огромный успех, гастроли, в том числе международные", - пояснил советник президента.

Коллектив авторов экспозиции "Подвиг народа", созданной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, награжден за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. "Экспозиция получилась выдающаяся, - заметил Толстой. - Авторам удалось <...> создать сложную композицию, в которой нашлось место и подлинным письмам, документам из архива, и инсталляциям, и мультимедийным элементам, и кинопоказу". На площади более 3 тыс. кв. м объединено 7 тыс. экспонатов, десятки тысяч оцифрованных архивных документов, значительная подборка исторической хроники, 58 информационных интерактивных комплексов. В 17 музейных пространствах разнообразными средствами воссоздана атмосфера военного времени.