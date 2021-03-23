Минкультуры дополнительно выделит на реставрацию Выборгского замка 254,3 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Ленинградская область получит дополнительно 254,3 млн рублей через Министерство культуры на реставрацию объектов Выборгского замка. Как сообщила во вторник пресс-служба областного правительства, соответствующее письмо в адрес губернатора Александра Дрозденко направил первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин.

"Минкультуры России согласовало выделение Ленобласти дополнительно 254,3 млн рублей на реставрацию сооружений Замкового острова в Выборге: погреба под башней Олафа и винного погреба, Кузнечного дворика, юго-западной стены, башен Райской и Сапожника, западного и восточного корпусов, восточного и южного бастионов, крепостных валов и въездной дамбы", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным областного правительства, в 2020-2022 годах из федерального бюджета уже выделено 333,3 млн рублей на реставрацию первого и второго корпусов Арсенала, Тюрьмы и башни Олафа в Выборге.

Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой, курирующий сферу культуры, ранее сообщал, что всего на Замковом острове 24 объекта реставрации. Первые реставрационные работы начались в 2017 году. Остров полностью не закрывается, поскольку это самый посещаемый туристический объект Ленинградской области: сначала ведутся работы в нижней части, затем реставраторы перейдут к верхней. На реставрацию первой половины потребовалось приблизительно пять лет, столько же времени, по словам Цоя, потребуется и на вторую.

Выборг основан шведами в XIII веке, он стал российским после Северной войны (1700-1721 годы). В этом городе находится 350 объектов культурного наследия, главный из них - Выборгский замок, единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. В Выборге проводится комплексная программа реставрации при участии Минкультуры РФ. Ежегодно Выборг посещают более полумиллиона туристов.