Шойгу в августе представит продолжение сборника рассказов "Про вчера"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу готовит продолжение сборника своих рассказов "Про вчера". Об этом во вторник сообщил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков на пресс-конференции в Москве.

Согласно представленным слайдам, в августе выйдет продолжение рассказов Шойгу, произведение носит рабочее название "Вторая книга".

Первый сборник "Про вчера" посвящен людям, с которыми Шойгу работал и встречался в разных регионах России. Каждый из них сыграл определенную роль в жизни автора. Автор вспоминает о встречах с Виктором Черномырдиным, и экс-министром энергетики СССР Борисом Щербиной, Мстиславом Ростроповичем, Геннадием Онищенко, Михаилом Горбачевым и многими другими.

К изданию в апреле также готовится новинка от писателя Владимира Сорокина - "Доктор Гарин". В описании, сказано, что читатель окажется в постапокалиптическом мире, где пациентами доктора Гарина станут "самые смешные и беспомощные существа на Земле, в прошлом - лидеры мировых держав".

Также в апреле в свет выйдет произведение Кадзио Исигуро "Клара и солнце". Это первая книга автора, написанная им после получения Нобелевской премии по литературе.

Поклонников Пауло Коэльо ждет в апреле "Лучник". Осенью в продаже появится новая книга Стивена Кинга "После". Также к выпуску в течение года готовится книга автора "Метро 2033" Дмитрия Глуховского - "Пост 1-2". В 2019 году Глуховский написал и озвучил первый в России аудиосериал "Пост". Действие романа происходит в распавшейся на части России.