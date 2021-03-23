Музей "Царское Село" представит в июне арт-проект с участием дизайнеров, посвященный опере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село" в этом году посвятит свой знаковый арт-проект - "Ассоциации" - оперному искусству в его садах и дворцах, сообщила директор учреждения Ольга Таратынова на пресс-конференции ТАСС. Ожидается участие ведущих дизайнеров Санкт-Петербурга - Татьяны Парфеновой, Лилии Киселенко, Яниса Чамалиди и других.

"У нас будет еще и проект "Ассоциации", мы уже начали к нему готовиться. Это такой арт-проект, который мы уже, наверное, 12 лет делаем в музее. Это сотрудничество театральных режиссеров и наших ведущих модельеров. <…> Уже тему мы определили, уже шьются коллекции. Так что 19 июня всех ждем в гости", - сказала Таратынова на пресс-конференции, посвященной планам музея-заповедника на будущий сезон, который откроется в конце апреля.

В рамках проекта дизайнеры создают коллекции по мотивам летней резиденции русских императоров, каждый год посвящая их новой теме, и представляют их в формате театрализованного дефиле под открытым небом. "Скорее всего, это будет название "Высокая нота". Ставит это режиссер Юрий Александров из [театра] "Санкт-Петербургъ Опера" в этом году, мы все время меняем режиссеров. Посвящен [проект] будет оперному искусству в садах и дворцах "Царского Села", - отметила руководитель музея-заповедника.

Среди модельеров - участников "Ассоциаций" в этом году - Татьяна Парфенова, Янис Чамалиди, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин и Лариса Погорецкая.

Арт-проект "Ассоциации" в Царском Селе проходит с 2009 года, он объединяет историю и современность, классическое и авангардное искусство. Каждый год известные дизайнеры создают коллекции на заданную музеем тему. Ранее показы посвящались темам "Война и мир", "Барокко", "Игра в античность", "Готика: новые смыслы" и другим.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых посещаемых туристических объектов России, в 2019 году в нем побывали более 4 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.