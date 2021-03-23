Посвященная романтизму выставка в Новой Третьяковке откроется 23 апреля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Международный выставочный проект "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", который откроется 23 апреля в Новой Третьяковке, объединит более 300 экспонатов. Билеты на выставку уже поступили в онлайн-продажу во вторник, сообщила на пресс-конференции генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"В настоящий момент мы объявляем запуск онлайн-продажи билетов. Мы будем продавать 50 билетов на каждые полчаса. Конфигурация этих залов, дающая возможность выбора зрителем маршрута, - это тоже формулирование той самой идеи о внутренней свободе, которая лежит в основе проекта", - сказала Трегулова.

В презентации к мероприятию указано, что в состав выставки вошли более 300 экспонатов. Среди них 184 живописные работы, около 60 рисунков и гравюр, а также произведения современного искусства, архивные материалы, книги и артефакты. Они происходят из 38 музейных и частных собраний России, Германии, США и Эстонии.

"Каждый из разделов этой выставки, она построена не по хронологическому принципу, заканчивается работой одного из великих ныне живущих художников, которые по сути своей являются наследниками "романтиков", входя в первую десятку главных живущих художников. И этот диалог сегодняшнего дня с эпохой романтизма актуализирует, казалось бы, далекую от нас историческую эпоху", - отметила генеральный директор Третьяковской галереи.

Выставочный проект "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" разработан в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена. Позднее выставку откроют в Дрездене. Это первая масштабная попытка сопоставить на одной площадке искусство эпохи романтизма в России и Германии.

Экспозиция объединяет работы крупнейших художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова. Выставку дополнит масштабная образовательная программа. Проект проходит в рамках Года Германии в России под патронатом Министерства иностранных дел Германии и Министерства иностранных дел РФ.