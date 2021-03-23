В Москве показали блокбастер "Майор Гром: Чумной Доктор" по российскому комиксу

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первый показ полнометражной экранизации российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор" Олега Трофима состоялся в Москве. Режиссер картины рассказал, что создатели стремились соблюсти канон жанра, при этом наполнить пространство приметами русской культуры, передает корреспондент ТАСС.

Сценарий фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. "Сложно было найти баланс, чтобы войти в канон комикса как такового, потому что есть особенности речи, поведения героев, ракурса, того, как мы видим артистов, город, свет. Мы еще ищем тонкую грань, но в доступных нам средствах, деталях исходили из тех материалов, которые есть в нашей культуре. Петербург, который предстал перед вами в фильме, - наш Петербург. Мы стремились и добились определенного уровня идентичности. Это был один из приоритетов - создать первый русский фильм по комиксам", - сказал Трофим журналистам после показа.

Он добавил, что в фильме используется музыка отечественных исполнителей. По словам режиссера, авторы блокбастера вложили много сил для того, чтобы он получился качественным. "Я уверен, что для многих фильм мог показаться очень американским, но хочу заметить, что американскими российский зритель воспринимает те картины, которые просто хорошо сделали. Мы сделали качественное хорошее изображение на том уровне, на котором это делается во всем мире", - пояснил Трофим.

Блокбастер выходит в широкий прокат 1 апреля. Продюсер Михаил Китаев не исключил, что фильм получит продолжение. "У нас есть понимание, куда должна развиваться эта история. Многое зависит от того, как пойдет прокат, мы хотим успешный прокат, чтобы иметь возможность рассказать ее до конца", - сказал он.

В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске Чумного Доктора. Он начинает убивать людей, которым однажды удалось уйти от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Имя актера, который предстанет в образе Чумного Доктора, неуловимого серийного убийцы, провозгласившего себя спасителем от "чумы беззакония", держится в секрете. Роли в картине исполняют Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Михаил Евланов и другие артисты. Стратегическую поддержку в прокате фильму окажет "Кинопоиск", а сервис "Кинопоиск HD" эксклюзивно покажет его онлайн.

Крупнейшее в России издательство Bubble Comics, которое занимается созданием оригинальных комиксов, существует с 2011 года. Популярный комикс "Майор Гром" выходит в России более 8 лет, за это время вышло 80 номеров и 20 книг общим тиражом более 1 млн копий.