В Новосибирске открылась выставка орнаментального искусства юго-восточной Азии

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. В Новосибирском художественном музее открылась выставка, посвященная орнаментальному искусству юго-восточной Азии. Экспозиция включает в себя уникальные индонезийские кинжалы с искривленными лезвиями, датированные XVII-XIX веком, сообщила журналистам во вторник куратор выставки, главный научный сотрудник Государственного музея искусств народов Востока (Москва) Наталья Гожева.

"Сюда мы привезли около 150 экспонатов. Из уникальных предметов - это, конечно, холодное оружие. На выставке представлено пять клинков, крисов, все они достаточно древние. На таких клинках могут изображены специальные узоры - поморы, которые связывают с владельцем, а некоторые из них куются из метеоритного железа", - рассказала Гожева.

Кроме холодного оружия, в выставку вошли также другие виды декоративно-прикладного искусства - это текстиль, костюм, лаки и художественный металл. Экспонаты созданы народными мастерами Индонезии, Малайзии, Мьянмы, Лаоса, Камбоджи и Вьетнама. Особое место в экспозиции занимают два вида театральных кукол Индонезии - это куклы театра теней, выполненные из кожи и рога буйвола, и куклы театра марионеток, созданные из бамбука и дерева. По словам Гожевой, эти экспонаты имеют большое значение для понимания культуры юго-восточной Азии, поскольку театр возник в Индонезии как следствие ритуальных мистерий.

В свою очередь замминистра культуры региона Григорий Милогулов отметил, что знакомство в восточными обычаями очень актуально для сибиряков. "В последнее время это регион, притягивающий внимание, в том числе с точки зрения туристического потока из Сибири. С одной стороны, это экзотическое направление, с другой - в нас, находящихся на пересечении Европы и Азии, живо откликаются восточные орнаментальные мотивы", - отметил он.

Выставка будет работать до 20 июня.