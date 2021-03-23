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На костюм Манижи на "Евровидении" нашьют присланные из всех регионов России лоскуты ткани

Мать певицы Наджиба Усманова рассказала, что много лоскутов прислали из Кавказских республик, при этом есть сложности с тем, чтобы получить ткань из Якутии и ХМАО

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Лоскуты ткани, присланные из всех регионов России, будут пришиты на костюм певицы Манижи для "Евровидения". Об этом во вторник рассказала мать певицы Наджиба Усманова, которая будет помогать ей с созданием образа для конкурса.

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"Сейчас добываем эти кусочки, чтобы нашить на наш костюм. <...> Это будет все пришито на костюм", - сказала она в эфире Первого канала.

Мать певицы отметила, что на данный момент много лоскутов прислали из Кавказских республик. При этом, по ее словам, есть сложности с тем, чтобы получить ткань из Якутии и ХМАО.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом "Откройся". Россию в 2021 году будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа Сангин с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Маниже 29 лет, она независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда "Подари жизнь", с 2020 года посол доброй воли ООН по делам беженцев.

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