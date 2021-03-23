Два портрета кисти Пикассо продали в Лондоне за $33,5 млн

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Почти за £25 млн ($33,5 млн) были проданы во вторник в Лондоне два портрета кисти Пабло Пикассо (1881-1973). Об этом свидетельствуют результаты онлайн-торгов искусства XX века, которые провел аукционный дом Christie's.

Итоговые цены двух выставленных на торги работ живописца прошли по верхней границе их эстимейта. Картина под названием "Лежащая обнаженная в колье (Мари-Терез)", написанная в 1932 году и оцененная в £9-15 млн ($12,5-21 млн), была реализована за £14,6 млн ($20,1 млн). В Christie's это полотно назвали "одним из наиболее ярких и наполненных любовью посвящений Мари-Терез Вальтер, созданных Пабло Пикассо".

Картина "Сидящая в черном кресле (Жаклин)" с оценкой £6-9 млн ($8,4-12,5 млн) была написана на 30 лет позже и изображает жену художника Жаклин. Это полотно ушло с молотка почти за £9,7 млн ($13,4 млн).

Автопортрет американского неоэкспрессиониста и создателя граффити Жан-Мишеля Баския (1960-1988) был продан за £9,1 млн ($12,5 млн) с двукратным превышением средней оценочной стоимости. В 2017 году картина Баския "Без названия", изображающая оскаленный череп, была продана на аукционе Sotheby's за $110,5 млн, что сделало ее одним из самых дорогих произведений искусства в мире.

В свою очередь "Портрет фотографа Дилевского", написанный итальянцем Амедео Модильяни (1884-1920), ушел с молотка за £4,4 млн ($6 млн) при оценочной стоимости до £2,8 млн ($3,8 млн). Своего покупателя также нашла картина "Три автопортрета" кисти американского художника Энди Уорхола (1928-1987): новый владелец отдал за нее почти £1,5 млн ($2 млн). Помимо этого, на торгах была реализована работа "Пара с двумя букетами" Марка Шагала (1887-1985) за £2 млн ($2,7 млн) при эстимейте £1-1,5 млн ($1,3-2 млн).

Топ-лот от Бэнкси

Топ-лотом торгов стала картина британского художника Бэнкси, подаренная им английской больнице. Она ушла с молотка за £16,76 млн ($23,17 млн), что стало самой большой суммой, когда-либо заплаченной за работу художника. Холст размером в 1 кв. м на тему пандемии коронавируса Бэнкси преподнес в дар больнице Саутгемптона в мае прошлого года. Предварительная оценочная стоимость картины составляла от £2,5 млн до £3,5 млн ($3,5-4,8 млн), а вырученные средства должны пойти на нужды Национальной службы здравоохранения.

До этого самой дорогой работой Бэнкси, проданной с аукциона, была картина Devolved Parliament ("Деградировавший парламент"), высмеивающая британских законодателей. В октябре 2019 года она ушла с молотка за £9,9 млн ($12 млн по курсу на тот момент).