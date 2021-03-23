Строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета оценили в 15 млрд рублей

ПЕРМЬ, 23 марта. /ТАСС/. Строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета, которая должна появиться к 2024 году, оценили в 15 млрд рублей. Это следует из презентации, представленной министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским на заседании регионального правительства.

"Проектирование новой сцены находится в активной фазе", - сказал Торчинский.

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, на реализацию проекта направляются федеральные средства. "Важно сказать, что на новую сцену театра оперы и балета мы не закладываем региональных бюджетных средств, мы работаем с федерацией по получению средств", - уточнил глава региона.

Ранее проект новой сцены Пермской оперы оценивали в 10 млрд рублей.

Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского - один из старейших музыкальных театров России, он создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска". Историческая сцена театра является самой маленькой в России - 308 кв. м, что не соответствует современным требованиям: по мнению специалистов, сцена должна быть в 1,8 раза больше. Ее расширение невозможно, так как сценическая площадка ограничена стенами первого каменного здания, построенного в 1879 году. Кроме того, материально-техническая база площадки устарела, театр ощущает острую нехватку помещений для репетиций, цехов и складов. Зал вмещает 843 зрителя.

Новая сцена Пермского театра оперы и балета будет предусматривать зал на 1,1-1,3 тыс. мест и все необходимые помещения для зрителей и организации репетиционного процесса.