Скринлайф-триллер Бекмамбетова "Профиль" выйдет в прокат в России 24 июня

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Триллер Тимура Бекмамбетова "Профиль", снятый в формате скринлайф, выйдет в прокат в США 14 мая, а в России - 24 июня, за день до 60-летия режиссера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Базелевс" во вторник.

"Триллер "Профиль" режиссера Тимура Бекмамбетова выходит в мировой прокат: права на международную дистрибуцию фильма приобрела студия Universal Pictures. В США, где ряд штатов объявил о возобновлении работы кинотеатров, фильм стартует в прокате 14 мая. В России фильм ожидается к выходу 24 июня - накануне 60-летия режиссера, ведутся переговоры с несколькими прокатными компаниями", - говорится в сообщении.

В основу сценария "Профиля" легла реальная история французской журналистки Анны Эрел, изложенная в ее книге "Я была джихадисткой". Согласно сюжету картины, исследуя вербовку молодых женщин террористической организацией, журналистка Эми Уиттекер создает новый профиль на "Фейсбуке" и связывается с боевиком из Сирии.

"Профиль" - это режиссерский дебют Бекмамбетова в формате скринлайф, когда действие фильма разворачивается на экранах компьютеров и смартфонов. Сценарий для фильма вместе с Бекмамбетовым написали Ольга Харина и Бриттани Поултон ("Они ползут за тобой"), продюсерами стали Тимур Бекмамбетов, Ольга Харина и Игорь Цай ("Ромео и Джульетта"). Главные роли в фильме сыграли Валин Кейн ("Изгой-один: Звездные войны. Истории") и Шазад Латиф ("Звездный путь: Дискавери").