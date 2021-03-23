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"Черная вдова" и "Круэлла" выйдут одновременно в кинотеатрах и на сервисе Disney+

Премьеру фильма "Черная вдова", запланированную ранее на 7 мая, перенесли на 9 июля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьера американского супергеройского фильма "Черная вдова" (Black Widow), запланированная ранее на 7 мая, перенесена на 9 июля. Одновременно с показами в кинотеатрах картину можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Disney+, который в настоящее время недоступен в России.

"Черная вдова" [будет доступна] в кинотеатрах 9 июля и на Disney+ с Premier Access за дополнительную плату", - говорится в Twitter платформы Disney+. Согласно более широкому, распространенному рядом американских СМИ (The Verge, Hollywood Reporter, CNN и другие) заявлению, на сервисе одновременно с кинотеатрами также состоится релиз картины "Круэлла" (Cruella), ее выход запланирован на 28 мая.

"Сегодняшнее объявление отражает наш акцент на предоставлении выбора потребителям и на удовлетворении изменяющихся предпочтений аудитории", - говорится в заявлении.

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