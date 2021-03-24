Театр имени Вахтангова инсценировал роман Ромена Гари "Обещание на рассвете"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова на своей Симоновской сцене представит в среду премьеру спектакля "Обещание на рассвете" по роману Ромена Гари в постановке молодого режиссера Лейлы Абу-аль-Кишек. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Роман-автобиография французского писателя, дважды лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари "Обещание на рассвете" (La promesse de l'aube), опубликованный в 1960 году, и поныне остается самым знаменитым произведением писателя. Это роман - признание в любви к матери, о том, как соотносятся задуманное и достигнутое, обещанное и происшедшее. Вот такое произведение выбрала для постановки на Симоновской сцене Вахтанговского театра молодой талантливый режиссер Лейла Абу-аль-Кишек", - сказала пресс-атташе.

Она напомнила, что Лейла Абу-аль-Кишек - выпускница режиссерской мастерской Юрия Еремина Театрального института имени Бориса Щукина. Ранее поставила на Симоновской сцене Вахтанговского театра два спектакля - "Фрида. Жизнь в цвете" (в 2018 году) и "Нижинский. Гениальный идиот" (в 2019 году). "Обещание на рассвете" - третья работа режиссера на той же площадке.

"Обещание на рассвете" - история любви сына и матери. Художественная автобиография Ромена Гари написана легко, изящно, иронично. Но под этой легкостью скрывается большая боль. Любовь матери не раз спасала жизнь сыну, ее вера помогла стать ему известным писателем, достойным человеком, но принесла и немало страданий. Возможно, именно эта история оказала самое сильное влияние на жизнь Ромена Гари, которая впоследствии привела его к трагической гибели", - поделилась своими размышлениями режиссер.

В работе над спектаклем принимали участие художник Дина Боровик, композитор Николай Шипулин, хореограф Евгения Любашина, художник по свету Сергей Мясников. Исполнителями ролей выступают Григорий Антипенко и заслуженная артистка России Анна Дубровская, отметила пресс-атташе Театра имени Вахтангова.