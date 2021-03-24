Большой театр представит мировую премьеру балета "Орландо"

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Новой сцене представит в среду мировую премьеру балета "Орландо" на музыку Эдуарда Элгара, Филипа Гласса, Леры Ауэрбах и Елены Кац-Чернин в постановке известного немецкого хореографа Кристиана Шпука. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Сегодня на Новой сцене Большого театра состоится мировая премьера - впервые будет показан балет "Орландо", созданный на музыку Эдуарда Элгара, Филипа Гласса, Леры Ауэрбах и Елены Кац-Чернин одним из самых известных современных хореографов Кристианом Шпуком, возглавляющим Балет Цюриха (Швейцария). Спектакль создан балетмейстером специально по заказу Большого театра. "Орландо" станет первой работой Шпука в ГАБТ", - сказала Новикова.

Она напомнила, что Шпук почти 10 лет возглавляет труппу Балета Цюриха. "Постановки Шпука неизменно вызывают большой резонанс. Они получают приглашения на фестивали такого калибра, как, например, Эдинбургский или петербургский Dance Open, или московский DanceInversion. Их имеют в своем репертуаре такие известные балетные труппы, как Штутгартский балет, Норвежский национальный балет, Большой балет Канады, балет Московского [академического] Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Теперь к этому перечню добавился Большой театр, специально для труппы которого Шпук поставил балет "Орландо", - отметила пресс-атташе ГАБТ.

По ее словам, в основу балета положен один из самых знаменитых романов британской писательницы Вирджинии Вулф "Орландо" (1928). Автором либретто стал Клаус Шпан (с 2012 года является главным драматургом Оперы Цюриха). Над постановкой также работали сценограф Руфус Дидвишус, художник по костюмам Эмма Райотт, художник по свету Мартин Гебхардт, а также дирижер-постановщик Алексей Богорад.

"В спектакле заняты ведущие артисты балетной труппы Большого театра, в числе которых Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Мария Виноградова, Маргарита Шрайнер, Ксения Жиганшина, Якопо Тисси, Давид Мотта Соарес, Семен Чудин, Артемий Беляков, Денис Савин и другие", - перечислила пресс-атташе.

Начинающаяся 24 марта серия премьерных показов "Орландо" продолжится 25, 26, 27 и 28 марта, уточнила собеседница агентства.

Комментарий хореографа

Свой комментарий по поводу создания спектакля и работы в Большом театре дал хореограф Кристиан Шпук, принявший участие в предварившем премьеру пресс-брифинге.

"Я очень люблю этот роман Вирджинии Вулф за безудержную фантазию и потрясающую широту, - сказал Шпук. - Действие длится в течение 350 лет. Вулф рассказывает историю молодого человека, который не стареет и проходит сквозь века, словно через волшебные пространства, и буквально "на ходу", как будто нет ничего более естественного на свете, превращается из мужчины в женщину".

По выражению балетмейстера, "Орландо" дает именно то, что ему так импонирует как хореографу. "Он богат объемными, выразительными образами", - отметил Шпук. "Повествование больше походит на сон, чем на реальность. И в нем есть почти невесомая легкость и юмор. И в то же время Вирджиния Вулф задается здесь поразительными и очень важными вопросами: что есть пол человека, как быстро проходит субъективно воспринимаемое время жизни? Или: сколько разных "Я" живет в личности художника? Ответы она предоставляет давать читателю. И это мне нравится тоже", - признался хореограф.

Он подтвердил журналистам, что с радостью принял предложение поставить спектакль в Большом театре. "Я чувствую себя очень польщенным, для меня это большая честь, что я могу создавать мировую премьеру для Большого театра. Это был уникальный, совершено потрясающий опыт, потому что сейчас в период пандемии было не просто такой большой спектакль собрать вместе. Но я был так вдохновлен и самим Большим театром, и в первую очередь балетной труппой Большого театра, и вообще чувствую очень большую поддержку всей команды Большого театра в том, чтобы эта работа состоялась", - заявил хореограф.

Не уклонился он и от вопроса о гендерной политике. "Я не думаю, что гендерная проблематика является важной в книге Вулф. Это просто ее такое решение, что человек засыпает и просыпается уже другого пола. Говорит это только о том, что не важно, мужчина ты или женщина. Твой характер, твоя индивидуальность обладают тем же значением. Но, к сожалению, внешний мир часто судит об этом иначе. Я убежден, что многие общества, которые существуют сейчас на нашей земле, разным полам придают разную ценность, разное значение, что это не правильно. Но ни книжка, ни балет не являются политическим высказыванием. Это очень поэтический способ высказывания", - считает хореограф.

Развивая мысль, он сообщил, что партию Орландо поручил женщине, а роль королевы Елизаветы - мужчине. "Они детально проработали свои характеры, что выглядит изумительно на сцене", - оценил балетмейстер.

Мнение Большого театра

Своим мнением поделилась с журналистами исполнительница партии Орландо ведущая солистка балета ГАБТ Ольга Смирнова.

"Для меня этот балет о чем-то общечеловеческом, о тех чувствах, которые испытывают и мальчик, и девочка, и мужчина, и женщина. И можно сказать, что целую палитру чувств проходит герой на протяжении двух актов. Начинает от юношеского восторженного ощущения жизни, он поэт, он любит читать, любит уединение. Проходит через влюбленность, через боль, через разочарование, через какие-то порывы научиться писать, через гнев, негодование, все равно приходит к ощущению времени. Мне кажется, что этот спектакль как раз о времени. О том, что важно жить настоящим. И эта та мысль, по моим ощущениям, которая приходит Орландо в конце спектакля. Этой долгой, странной, совершенно фантастической истории, длившейся 350 лет", - сказала балерина.

По ее словам, балетмейстер предложил такую хореографию, чтобы танцовщики чувствовали себя очень естественными в отношениях, чтобы были как драматические актеры. "Мне кажется, здесь есть истории и персонажи, где зрители могут и себя тоже узнать", - заметила артистка. "Это для меня спектакль - откровение. В этом спектакле очень важен финальный этап, сценически, когда ты понимаешь, в каком пространстве существует эта хореография, когда ты видишь костюмы, это очень атмосферный спектакль. И мы пытались найти движения, чтобы быть более мужественными, более деловыми в хореографии, но опять же это не было самоцелью. Целью была естественность", - подчеркнула балерина.

Итог дискуссии подвел руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев. "Спектакль создавался в нелегких условиях борьбы с ковидом. К сожалению, и сам хореограф Кристиан Шпук, и один из его ассистентов пострадали от вируса. И у нас были большие сомнения, выпустим ли этот спектакль вовремя. Но сегодня могу сказать, что мы сумели это сделать, чему я очень рад", - заявил Вазиев.

Он признал, что "сам роман Вирджинии Вулф для балета считается огромным источником образов, обстоятельств, и в этом смысле достаточно широко подошел к этому спектаклю Кристиан Шпук". "Достаточно ярко все это выполнено по форме и по содержанию", - уточнил Вазиев. "Но любой спектакль интересен для нас прежде всего, когда он создается в недрах нашей труппы и когда в спектакле вдруг проявляются совершенно по-новому актеры. "Орландо" является именно тем материалом, который дает огромную возможность проявить себя актерам", - отметил руководитель балета Большого театра.