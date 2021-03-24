Международный культурный форум в Петербурге посвятят культурным кодам новой реальности

ТАСС, 24 марта. IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, проведение которого запланировано на 11-13 ноября 2021 года, будет посвящен теме культурных кодов новой реальности. Об этом рассказали журналистам в среду в пресс-службе министерства культуры России.

"Во многом именно творчество и искусство помогли людям пережить время самоизоляции, дали надежду и уверенность на лучшее. Культурные институции вышли из сложившейся ситуации очень достойно, продолжив радовать своих преданных зрителей качественным онлайн-контентом. Уверена, все заинтересованные стороны будут рады обсудить приобретенный за этот период опыт. Это позволит осмыслить тенденции новой реальности и учитывать их при реализации культурной политики, выработать ориентиры нашей будущей работы", - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

На дискуссионных площадках форума планируется обсудить успешные культурные проекты и инициативы, которые удалось реализовать в условиях преодоления трудностей пандемии, а также опыт цифровизации культурных учреждений.

Санкт-Петербургский международный культурный форум представляет собой международную площадку для встреч, взаимодействия и обмена опытом между ведущими специалистами в области культуры, представителями государственной власти, общественными деятелями и политиками из разных стран мира. Он должен был пройти в девятый раз с 12 по 14 ноября 2020 года, однако был перенесен из-за пандемии. Организаторами форума стали правительство Российской Федерации, Минкультуры России и правительство Санкт-Петербурга.