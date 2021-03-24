Екатерининский корпус Петергофа откроется для посетителей после реставрации 20 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Екатерининский корпус Государственного музея-заповедника "Петергоф" откроется для посетителей после масштабной реставрации 20 мая. Об этом журналистам сообщила в среду генеральный директор ГМЗ Елена Кальницкая.

"Открытие запланировано на 20 мая", - сказала она.

До этого времени специалистам предстоит принять более 700 экспонатов исторической коллекции, которые до 10 марта находились на выставке в московском музее-заповеднике "Царицыно".

Комплексная реставрация в Екатерининском корпусе, первая с послевоенного времени, началась в 2018 году. Основной проблемой, с которой столкнулись реставраторы на первом этапе, было отсутствие гидроизоляции, из-за чего страдали не только фасады, но и интерьеры музея. Решением проблемы стало устройство "глиняного замка" по периметру дворца и Западной галереи (по старинной технологии из голубой глины). Во время проведения гидроизоляционных работ в подвальных помещениях обнаружили фрагмент исторической булыжной выстилки, по образцу которой было воссоздано покрытие пола в подвале.

В числе наружных работ были отреставрированы два крыльца, установленные на южном и восточном фасадах по проекту Ф. Б. Растрелли, а также решетки с вензелями императрицы Елизаветы Петровны. При расчистке красочного слоя на восточном крыльце был обнаружен исторический оттенок желтого цвета середины XVIII века. В этот (чуть более темный, чем привычный "расстрелиевский") цвет теперь окрашен весь фасад дворца. Во время демонтажа деревянных капителей, украшавших фасады дворца с 1750-х годов, под одной из капителей нашли полустертую, едва заметную надпись красным карандашом, благодаря которой стала известна дата установки капителей на фасады - 1754 год.

В интерьерах дворца специалисты отреставрировали монументальную живопись и лепку, изразцовые печи и камины, обновили исторический цвет стен. В одном из парадных интерьеров - в Западной приемной - удалось найти фрагмент оригинальной росписи начала XIX века, которая считалась утраченной во время Великой Отечественной войны, - маску льва и шлем в окружении пальметт. Во всех залах дворца проверили состояние черных полов и укрепили их, выполнив полную замену паркета с применением исторических пород дерева: дуб, мореный дуб, тик.

О корпусе

Екатерининский корпус был первоначально построен для императрицы Елизаветы Петровны архитектором Франческо Бартоломео Растрелли в середине XVIII века и назывался "Каменным". В корпусе расположен музей, коллекция которого включает мебель из тополя, карельской березы и красного дерева, собрание бронзовых подсвечников, часов, канделябров и других предметов украшения интерьера, а также фарфоровую и хрустальную посуду.