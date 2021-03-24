Эрмитаж открыл для посетителей залы античной скульптуры в фондохранилище в Старой Деревне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Коллекция античной скульптуры Государственного Эрмитажа, которая не входит в экспозицию основного комплекса на Дворцовой набережной, стала доступна для зрителей в фондохранилище музея. Новые залы скульптуры открылись в среду в эрмитажном комплексе в Старой Деревне.

"То, что мы сегодня представляем - маленький эпизод того, что уже стало выдающимся ноу-хау Эрмитажа, его вкладом в мировое музейное дело - это открытое фондохранилище, оно и сейчас остается образцом для всех. Музейные коллекции должны быть доступны, но эта доступность не примитивная, а сложная. Один из видов доступности - экспонирование в хранилищах, это сложная музейная идеология. Это рассказ о том, как формируется коллекция, как реставрируются вещи в разные эпохи, как вещи меняются на протяжении годов и столетий, проходя через руки специалистов, знатоков, реставраторов, через определенные представления разных эпох", - сказал перед открытием залов генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Как сообщили в пресс-службе музея, хранение античной скульптуры в Старой Деревне включает более 200 произведений мастеров древности: статуи, бюсты, торсы и их фрагменты, различные статуэтки небольшого размера, рельефы и надписи на плитах, мраморные вазы и канделябры. Эти античные памятники войдут в обзорный маршрут по Реставрационно-хранительскому центру.

Комплекс фондохранилища Государственного Эрмитажа в Старой Деревне начали создавать в 1990 году. Проект связан с необходимостью перемещения ряда запасников и мастерских из исторических зданий музея, которые были перегружены фондами и не могли обеспечить нормальные условия хранения. На Заусадебной улице в Приморском районе Петербурга уже введены в строй пять зданий, в которых размещаются фондохранилище, выставочно-лекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса.