Любимова вручила ведомственные и государственные награды в честь Дня работника культуры

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова наградила артиста театра и кино Вениамина Смехова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а также вручила почетное звание заслуженного артиста России ряду артистов Росгосцирка и вокалистам Большого театра и театра "Новая опера". Церемония прошла в Бетховенском зале Большого театра, сообщила журналистам пресс-служба министерства в среду.

"Особенно приятно награждать вас в преддверии Дня работника культуры, который мы все вместе будем праздновать совсем скоро, 25 марта. Я очень благодарна вам, что вся ваша жизнь, творчество и судьба связаны с культурой", - цитируют министра в пресс-службе.

Почетное звание заслуженного артиста РФ было присвоено артистам Росгосцирка: акробатам Тиграну Акопяну, Юрию Володченкову, Александру Скокову, дрессировщице Ольге Ван-Ю-Ли, эквилибристке Сайракан Суанбековой, артистке театра "Содружество актеров Таганки" Татьяне Лукьяновой, вокалисту Московского театра "Новая Опера" имени Е. В. Колобова Ефанову Виталию, вокалисту Большого театра Денису Макарову, артисту Московского драматического театра на Малой Бронной Владимиру Яворскому.

Среди получивших почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ" - художники-реставраторы Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Надежда Вихрова и Ирина Сивова, управляющая творческим коллективом Московского государственного академического театра оперетты Виктория Волкова, заместитель директора Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова Александр Гудков, директор Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова Наталия Пилюгина и другие. Министр вручила знаки отличия деятелям культуры, удостоенным почетных званий "Заслуженный деятель искусств РФ" и "Заслуженный художник РФ".

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени была награждена директор Государственного академического театра имени Моссовета Валентина Панфилова, а медали ордена II степени - артист Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Сергей Безродный, профессор кафедры Московского художественного института имени В. И. Сурикова Герман Мазурин, секретарь, председатель комиссии по драматургии Союза театральных деятелей РФ Ксения Драгунская, советник председателя Союза художников России Евгений Смирнов и другие.

Помимо этого, Орден Дружбы получили заведующий кафедрой ВГИК имени С. А. Герасимова Юрий Арабов, Владимир Девятов - художественный руководитель Центра русской культуры и искусства под управлением Владимира Девятова, дирижер Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова Евгений Самойлов и другие. Деятелям культуры были вручены почетные грамоты президента РФ и благодарности главы государства, а также почетная грамота Министерства культуры России.