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Минкультуры в 2022 году приступит к реставрации Северо-Кавказской госфилармонии

Ведомство разрабатывает проектно-сметную документацию работ, в ближайшее время ее передадут на экспертизу

МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Минкультуры России приступит к реставрации Северо-Кавказской государственной филармонии им. В. И. Сафонова в Кисловодске в 2022 году. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Минкультуры РФ.

"Минкультуры России разрабатывает проектно-сметную документацию реставрации Северо-Кавказской государственной филармонии в Кисловодске, и в скором времени она будет передана на экспертизу. В планах ведомства начать реставрационные работы в 2022 году", - отмечается в пресс-релизе Минкультуры РФ.

Уточняется, что первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин и председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов посетили с рабочей поездкой Кисловодск и обсудили ремонтно-реставрационные работы объектов культуры и искусства, реализуемые в рамках плана по комплексному развитию города-курорта в период до 2030 года.

"Кисловодск обладает богатым культурным наследием и насчитывает сотни исторических и архитектурных памятников. Минкультуры России готово оказать содействие в реализации намеченных мероприятий в рамках комплексного развития города-курорта", - сказал Обрывалин.

 
 
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Артамонов, Анатолий ДмитриевичРоссияОбрывалин, Сергей ГеннадиевичСтавропольский край
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