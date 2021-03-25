МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила работников и волонтеров сферы культуры с профессиональным праздником и поблагодарила за подвижнический труд. Видеопоздравление министра опубликовано в четверг на сайте ведомства.

"Самобытная и многонациональная культура была и остается нашей величайшей ценностью. Сегодняшний день - прекрасная возможность выразить слова благодарности увлеченным талантливым и неравнодушным людям, которые трудятся на благо сохранения и приумножения культурного наследия нашей страны", - сказала Любимова.

Министр высоко оценила труд работников музеев и театров, концертных организаций, кинематографистов, сотрудников цирков и зоопарков, библиотек и других учреждений - от Калининграда до Камчатки. Она обратила внимание на то, как работники сферы неустанно раскрывают колоссальный потенциал российской культуры, постоянно ищут пути популяризации великих традиций.

Любимова также отметила подвижнический труд волонтеров культуры. "Своей деятельностью по сохранению объектов культурного наследия распространения добровольческого движения в сфере культуры вы делаете мир вокруг нас прекраснее", - сказала министр.

День работника культуры отмечается в России 25 марта.