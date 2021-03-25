В Благовещенске Российско-китайская ярмарка искусства пройдет без участия гостей из КНР

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства" пройдет в Благовещенске в июне без очного участия делегаций из Китая. Об этом в четверг журналистам сообщила министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова.

"Уже провели переговоры с китайской стороной о проведении традиционного международного фестиваля "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства" <…> Конечно, [в связи с пандемией] коллеги из КНР к нам не приедут, но мы запланировали несколько мероприятий с прямыми включениями, с встречами на реке Амур, и обязательно их проведем", - сказала Доргунова.

Российско-китайская ярмарка культуры и искусства является одним из самых масштабных проектов в сфере культуры в Дальневосточном федеральном округе. Она проходит одновременно на двух берегах пограничной реки Амур в Благовещенске и Хэйхэ. Мероприятия организуются синхронно в двух государствах.

В 2020 году из-за пандемии мероприятие было отменено, в этом году частично перенесено в формат онлайн. Сроки проведения - с 21 июня по 25 июня.

Приглашенным коллективом федерального уровня станет Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. "У него будет большая гастрольная программа по Амурской области, он посетит несколько муниципальных образований, где запланированы концерты. Также он примет участие в церемонии закрытия нашего фестиваля в Благовещенске", - сказала Доргунова.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.