Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником, отметив, что они "сохраняют и приумножают уникальное культурное наследие страны". Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Ваши великолепные произведения живописи и музыки, драматургии и поэзии, театрального и кинематографического искусства, музейные экспозиции формируют мировоззрение человека, развивают его интеллектуальные способности, оказывают воздействие на внутренний мир, воспитывают чувство прекрасного, прививают хороший вкус. Эта работа достойна большого уважения и искренних слов благодарности", - отмечает глава кабинета министров.

Развитию культуры и искусства в России уделяется большое внимание, говорится в телеграмме. "Яркий пример тому - проведение тематических Годов, а также успешная реализация национального проекта "Культура", - указывается в поздравлении Мишустина. - Все это помогает открывать новые музеи и театры, дает возможность жителям разных регионов страны посещать спектакли, выставки, концерты, обучаться в творческих школах".

День работника культуры был установлен указом президента Владимира Путина от 27 августа 2007 года. Он отмечается ежегодно 25 марта.