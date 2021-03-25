Второй сезон сериала "Эпидемия" снимет Дмитрий Тюрин

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Продолжение сериала "Эпидемия" срежиссирует Дмитрий Тюрин. Об этом ТАСС сообщили в четверг в компании 1-2-3 Production.

"Режиссером второго сезона сериала "Эпидемия" производства кинокомпании 1-2-3 Production стал Дмитрий Тюрин, международную славу которому принесла работа над сериалом "Триггер", - сказал собеседник агентства.

В портфолио Тюрина кинопроекты "Магомаев", "Ласточкино гнездо", а также фильмы "Рубеж" и "Любовь с ограничениями".

По словам Тюрина, второй сезон будет сильно отличаться от первого, "так же, как чистилище отличается от ада". "Если в первом сезоне герои пытались спастись от вируса, то во втором они будут искать себя и свое место в новом мире, - говорит Тюрин, слова которого приводит пресс-служба. - Это будет совершенно другая история, более притчевая. Мы оттолкнемся от стилистики первого сезона и придем к своей, сохранив базовые принципы".

Снимать второй сезон будет новая творческая команда. Оператором-постановщиком приглашен Роберт Саруханян. Он был вторым оператором на первом сезоне. Саруханян говорит, что не боится уронить планку, поднятую Давидом Хайзником. "Несомненно, второй сезон будет отличаться от первого, появятся новые элементы стилистики, чуть сменится настроение и, конечно, эмоции от второго сезона будут совершенно другие. Герои окажутся в неожиданных местах, с особой атмосферой, где их характеры еще больше развернутся", - сказал он.

Первый сезон сериала "Эпидемия" был высоко оценен российскими и международными кинокритиками и зрителями, был продан на международную платформу Netflix, где за первую неделю просмотров вошел в топ-10 по просмотрам в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов на Netflix.