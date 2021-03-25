Россияне назвали наиболее востребованные профессии в сфере культуры

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Музыкальные работники, артисты, актеры театра и кино, а также художники стали наиболее востребованными профессиями в сфере культуры и искусства в России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на сайте организации.

"Среди работников культуры и искусства наиболее востребованы в нашей стране представители следующих профессий: музыкальные работники (педагоги/преподаватели музыки и танцев) - 10%, артисты (певцы, разговорного жанра, оперы и балета, другие исполнители) - 7%, актеры кино и театра (6%), художники (5%)", - следует из данных ВЦИОМ.

Почти половина россиян (45%) хочет, чтобы профессия их детей или внуков была связана со сферой культуры, в то же время 45% сообщили об обратном. Согласно результатам опроса, 35% считают, что их культурная жизнь стала более насыщенной за последние несколько лет, в то время как 61% придерживаются обратной точки зрения.

По мнению респондентов, мирового признания заслуживает деятельность российских режиссеров и актеров Никиты Михалкова (18%), Федора Бондарчука (7%), Андрея Кончаловского (4%), исполнителей классической музыки Дениса Мацуева (8%), Валерия Гергиева (8%), Петра Чайковского (8%), Дмитрия Хворостовского (6%), а также писателей и поэтов Александра Пушкина (3%), Льва Толстого (2%) и Бориса Акунина (2%).

"Россияне гордятся не только громадным культурным наследием, но и нашими современниками, чья деятельность в области культуры и искусства известна далеко за пределами нашей страны, уже сегодня входящих в золотой фонд мировой культуры. Представляя страну на зарубежных площадках, они вносят важный вклад в формирование позитивного образа России, формирование интереса к нашей стране. Но работа в творческой индустрии - это еще и труд огромного количества людей, остающихся "за кадром", участвующих в обучении, создании и произведении продуктов, организации выставок, спектаклей и т. п. Среди молодежи наиболее высок интерес к творческим профессиям (более половины молодых людей в возрасте до 35 лет хотели бы, чтобы будущее их детей было связано с работой в сфере культуры), что неизбежно найдет свое воплощение в моделях воспитания подрастающего поколения", - прокомментировала результаты исследования советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова.

25 марта в России отмечается день работника культуры. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 марта 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.