Фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет в июне в двух форматах

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет со 2 по 20 июня в формате офлайн и онлайн. В программе гала-премьер зрителей ожидает шесть фильмов, в частности, картина о немецком режиссере Виме Вендерсе и финском архитекторе Алваре Аалто, сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

"XII фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival состоится с 2 по 20 июня. Как и в прошлом году, фестиваль пройдет сразу в двух форматах: офлайн, в кинотеатрах и на других площадках Москвы, и онлайн, на платформе стратегического партнера фестиваля КиноПоиск HD", - рассказали в пресс-службе.

Программа гала-премьер Beat Film Festival традиционно включает фильмы, отмеченные наградами, и громкие хиты фестивальных показов. В этом году в нее вошли шесть картин о героях современности, в том числе "Аалто" об известном финском архитекторе-модернисте Алваре Аалто, "Вендерс", посвященный немецкому режиссеру Виму Вендерсу, автору драмы "Небо над Берлином", лента "Майкл и его "джорданы" о феномене культовых кроссовок Nike Air Jordan.

Также в секции покажут фильмы "Лоран Гарнье: Электрошок", "Американская утопия", "Серфинг не для девчонок". Гала-премьеры представляют в большом зале киноцентра "Октябрь", они сопровождаются дискуссиями с экспертами из разных сфер культуры.

Beat Film Festival был основан в 2010 году. На фестивале показываются актуальные работы из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. За время существования национального конкурса смотра на нем состоялись больше 50 мировых премьер молодых российских режиссеров. Фестиваль состоялся в 2020 году и стал первым большим событием в столичных кинотеатрах после снятия ограничений в их работе, связанных с пандемией.