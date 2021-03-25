Путин проводит встречу с лауреатами президентских премий в области культуры

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал как можно раньше провести очную торжественную церемонию награждения лауреатов премий главы государства для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. На встрече в четверг по видеосвязи с лауреатами Путин выразил благодарность за то, что их труды стали духовной опорой для многих во время пандемии коронавируса.

"Понимая все сложности, с которыми столкнулись наши музеи, библиотеки, концертные и сценические площадки [во время пандемии], государство делало все, чтобы поддержать организации, коллективы сферы культуры", - отметил президент. По его оценке, "то, что в России несмотря ни на что культурная жизнь не просто продолжалась, но и приобрела новые формы воплощения, прямая заслуга деятелей культуры, в том числе нынешних лауреатов". "Такая верность призванию, высокой творческой миссии, действительно настоящее подвижничество. Ваш труд, его результаты стали духовной опорой для миллионов людей, что было чрезвычайно важно в это сложное время", - обратился глава государства к участникам встречи.

Он выразил сожаление, что уже второй год подряд обстоятельства не позволяют провести полноформатную торжественную церемонию чествования лауреатов. "Обязательно это сделаем в будущем, как можно раньше", - заверил президент и поблагодарил лауреатов за их большой вклад в развитие культуры и просвещения, "подтверждение ценностей и традиций, которые объединяют все поколения, помогают воспитывать юных граждан России на лучших примерах творчества, учат гордиться своей страной, осознавать масштаб и значимость вклада нашего народа в общемировую культуру".

Путин процитировал Гете: "Хотя мир движется вперед, молодежи приходиться каждый раз начинать сначала". "Это во многом справедливо", - заметил глава государства, при этом напомнив и слова Льва Толстого, который адресовал молодым наказ: "Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества". По мнению президента, "это также справедливо", но в любом случае важность культуры и искусства исключительно велика.

Передача ценностей

Президент подчеркнул, что через произведения искусства "подрастающие поколения могут увидеть, осознать, почувствовать достижения предшественников, понять, что новаторство - это не отрицание прошлого, а его развитие". Он предложил участникам встречи поговорить о том, в каких формах и какими средствами отечественная литература, изобразительное искусство, музыка, театр могут передать детям и подросткам истинные ценности. Путин отнес к таковым гуманизм, нравственность, справедливость. Он также предложил участникам высказаться, "что необходимо сделать, чтобы уже состоявшиеся, авторитетные деятели культуры принимали более активное участие в становлении молодых поколений". Сам глава государства сказал, что очень ценит возможность обменяться мнениями с людьми, "которые знают цену слова, понимают значение родного русского языка, роль отечественной культуры для настоящего и будущего России".

Президент поздравил работников культуры с их профессиональным праздником, заметив, что он близок каждому человеку. "К представителям этой сферы - литераторам, живописцам, служителям театра, кино, музейным хранителям, сотрудникам культурно-просветительских учреждений - у нас всегда было и остается особо уважительное, трепетное отношение", - отметил он.