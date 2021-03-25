Путин направил приветствие организаторам и участникам Транссибирского арт-фестиваля

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям VIII Международного фестиваля искусств "Транссибирский арт-фестиваль". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"С каждым годом ваш замечательный проект набирает творческую силу, и сегодня он заслуженно считается одним из ярких событий в культурной жизни Сибири и всей страны. Столь впечатляющий успех стал возможен благодаря совместному вдохновенному труду организаторов и участников фестиваля, всех, кто содействует его развитию и продвижению", - подчеркнул президент. "И конечно, особые слова признательности - Вадиму Викторовичу Репину, создателю и художественному руководителю форума", - добавил Путин.

Президент выразил уверенность, что фестиваль вновь соберет на своих площадках талантливых исполнителей, дирижеров, известные музыкальные коллективы и станет настоящим праздником.

Транссибирский арт-фестиваль проводится с 2014 года. Весной 2020 года его мероприятия должны были пройти в Красноярске, Москве, Петербурге, но из-за пандемии планы были скорректированы. Он проходит 25 марта - 26 апреля в Новосибирске.