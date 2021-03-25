Хаматова и Бондарчук сыграют в драме "Подвиг"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Актеры Чулпан Хаматова и Федор Бондарчук сыграют супружескую пару на грани развода в дебютной драме режиссера Алексея Смирнова "Подвиг", об этом сообщает в четверг пресс-служба кинокомпании Art Pictures Studio.

"В Москве начались съемки фильма "Подвиг" с Чулпан Хаматовой и Федором Бондарчуком в главных ролях. Режиссер фильма - Алексей Смирнов, для которого "Подвиг" станет полнометражным дебютом. "Подвиг" - это история семьи, на долю которой выпадают испытания, постепенно толкающие героев к разводу", - рассказали в пресс-службе.

Сценарий картины написала Анастасия Пальчикова, ставшая лауреатом фестиваля "Кинотавр" 2020 года за лучший режиссерский дебют - фильм "Маша". По сюжету на ресторан, где супружеская пара - Вова и Лена Ломакины - отмечает двадцатилетие брака, нападает террорист. Именно Лена становится человеком, который останавливает его и спасает ребенка. Утром она просыпается героем, но успех меняет отношения в семье.

Главные роли в фильме исполнят Чулпан Хаматова и Федор Бондарчук. По словам актрисы, драма рассказывает историю меняющейся роли женщины в отдельно взятой семье. "Мы видим, как на эти изменения реагирует сама героиня, близкие, ее окружение. И за этим крайне интересно наблюдать. Прежде всего потому, что в этой частной истории отражается глобальная важнейшая тенденция последних десятилетий - изменение роли женщины в обществе в целом", - поделилась Хаматова, чьи слова привели в пресс-службе.

Бондарчук подчеркнул, что "Подвиг" станет злободневным рассуждением о том, как чье-то представление об окружающем мире может измениться за одну минуту. "Играть человека, оказавшегося на пороге подобного, не всегда приятного открытия, безумно интересно", - добавил он.

Продюсерами фильма выступают студии "Водород" и Art Pictures Studio, он создается при поддержке Минкультуры РФ и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм".