Экспозиция с уникальными документами о жизни разведчика Кузнецова откроется в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Экспозиция "Николай Кузнецов. Герои не умирают" о жизни советского разведчика будет перевезена из Мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Екатеринбурге в выставочный комплекс ВДНХ в Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Ранее ТАСС сообщал об открытии экспозиции с уникальными ранее засекреченными материалами и документами в Екатеринбурге.

"Мультимедийный выставочный проект "Николай Кузнецов. Герои не умирают", который появился в Екатеринбурге в июне прошлого года, переедет на ВДНХ. Экспозиция уже демонтирована и в ближайшее время отправится из уральского исторического парка "Россия - моя история" в московский", - сообщили в пресс-службе.

В Екатеринбурге же подготовят новое посвященное разведчику выставочное пространство с использованием мультимедийных эффектов - его открытие ожидается в мае. "Нашей международной командой была проделана огромная исследовательская и креативная работа. Осталось немного времени до старта монтажа и открытия технологического иммерсивного проекта", - отметила директор исторического парка "Россия - моя история" Наталья Прошина.

Николаю Кузнецову удалось в совершенстве овладеть шестью диалектами немецкого языка, коми-пермяцким, польским, украинским языками и эсперанто, а также говорить и читать на латыни. Работая под легендой немецкого офицера во вражеском тылу, ему удалось ликвидировать 11 высших нацистских офицеров и чиновников оккупационной администрации.