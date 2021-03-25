Путин поручил наладить системную поддержку композиторов в России

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился разработать в России систему поддержки композиторов. Глава государства поручил министерству культуры РФ подготовить и представить ему соответствующие предложения.

В четверг во время встречи президента с лауреатами премий в области культуры и искусства к Путину обратился композитор Эльмир Низамов. Он отметил, что в советские годы композиторская школа сделала большой рывок, однако сейчас, по его словам, в РФ нет системной поддержки людей этой профессии.

"Я попрошу [главу Минкультуры РФ] Ольгу Борисовну [Любимову] представить мне соответствующие предложения, - отреагировал президент. - Нужно выработать систему поддержки композиторов, молодых особенно".

Он обратил внимание на слова Низамова о том, что "творческие коллективы - оркестры, театры - с опаской берут произведения молодых авторов, потому что боятся провалов". "Но провалы были всегда, во все времена", - заметил Путин. Глава государства напомнил, что "так случалось с теми людьми, которые сегодня считаются классиками - первично, бывало, публика не принимала эти произведения".

"Но это не мешает нам подумать о том, чтобы создать системную поддержку этого вида творческой деятельности, - согласился президент. - Потому что, собственно говоря, это первичный источник творчества по очень многим другим направлениям".

Путин добавил, что поднятый вопрос о поддержке композиторов в РФ чрезвычайно важен, и заверил, что власти "обязательно еще об этом подумают, поговорят".

Конкурсы для композиторов

В свою очередь, министр культуры РФ Ольга Любимова, принимающая участие во встрече, отметила, что важно информировать композиторов о возможностях получить поддержку.

"В Фонде президентских грантов проходит ряд крупных международных конкурсов как раз молодых современных композиторов, - рассказала она. - И очень важно, что призеры и лауреаты имеют возможность потом гастролировать и в нашей стране, и за рубежом, а также возможность записывать свои произведения. Это курирует Московская филармония - мы следим за качеством этого".

Любимова также напомнила, что "молодых талантливых композиторов ждут наши кинематографисты, продюсеры".