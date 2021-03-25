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Незрячий музыкант Олег Аккуратов рассказал Путину о нехватке нот по Брайлю

Президент пообещал разобраться с проблемой

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Партитур, написанных по системе Брайля, крайне не хватает в России для обучения и работы незрячих и слабо видящих музыкантов. Об этом рассказал в четверг джазовый пианист и вокалист Олег Аккуратов на встрече президента РФ Владимира Путина с лауреатами премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

"У нас в стране очень мало нот по системе Брайля. У нас очень мало сборников, педагогических работ, фортепианных нот, партитур для симфонического, джазового, народного, эстрадного оркестров", - рассказал слабовидящий музыкант-виртуоз.

Аккуратов отметил, что также не хватает поддержки проектов, помогающих обучению незрячих и слабовидящих музыкантов. "Сейчас я все делаю на слух. Есть прекрасные компьютерные программы, которые могут замедлять темп и воспроизводить все произведения, которые тебе необходимо выучить. Хочется отметить, что есть энтузиасты, которые разрабатывают какие-то программы, системы обучения, но им не хватает ресурсов", - подчеркнул он.

В свою очередь, президент пообещал разобраться с проблемой. "Что касается нот по Брайлю - обещаю, мы это поправим", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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