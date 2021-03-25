Путин заявил, что пандемия напомнила о важности искусства

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса напомнила, насколько истинное искусство важно для человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с лауреатами премий главы государства для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, комментируя слова дирижера Димитриса Ботиниса о пандемии и связанном с ней карантине.

"Вы правы. Вот эта пауза, конечно, многому нас научила, потому что только тогда, когда что-то теряешь, осознаешь значение потерянного. И в этом смысле эта пауза, о который вы сказали, лишний раз напомнила нам о том, насколько для человека важно прикосновение к истинному, настоящему, глубокому искусству. Нам его не хватает, это очевидно", - сказал глава государства.

Он поинтересовался деталями проблемы с профессиональной подготовкой оркестровых музыкантов, о которой упомянул дирижер. Ботинис пояснил, что в настоящее время музыкальные учебные заведения делают акцент на подготовке солистов, что в итоге приводит к недостатку знаний у музыкантов в части оркестрового исполнения.

"Это довольно тонкая вещь, потому что нельзя сразу кого-то делить на первый и второй сорт", - ответил Путин и обратился к министру культуры Ольге Любимовой. "Тем не менее прошу вас, Ольга Борисовна, подумать над этим", - сказал президент.

Он напомнил также, что ранее предлагал направлять на работу в регионы выпускников Российского национального молодежного симфонического оркестра, "но с сохранением на определенный период времени для них уровня доходов, зарплаты и с решением бытовых вопросов". Путин предложил главе Минкультуры обсудить эту тему.