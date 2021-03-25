Путин поручил проработать вопрос финансирования капремонта учреждений культуры

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручит проработать вопрос о финансировании ремонтных работ городских домов культуры.

На встрече главы государства с лауреатами премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества в четверг один из участников попросил президента внести изменения в действующие параметры национального проекта "Культура" в части получения субсидий на проведение капитального ремонта учреждений культуры, находящихся в городах. "Правительство, видимо, исходило из того, что городские дома культуры - это уровень ответственности регионов и муниципалитетов", - объяснил президент. Он считает, что данный вопрос следует проработать. "Я поручу проработать это правительству, Минфину, Минкультуры, Минстрою, и с регионами надо смотреть, чтобы разделить эту нагрузку и подумать, что можно сделать дополнительно", - сказал глава государства.

Министр культуры РФ Ольга Любимова подтвердила, что строчка в нацпроекте, касающаяся домов культуры, посвящена селам. "У нас сейчас уже 643 новых культурных дома появилось, но эту проблему мы знаем и вместе прорабатываем вместе с регионами, потому что порой на региональном уровне оказывается поддержка для таких прекрасных, творческих команд. Конечно же, хотелось бы иметь возможность поддерживать дома культуры и в городах, поскольку они очень востребованы сейчас", - сказала министр.

Любимова также сообщила, что у министерства готов проект сметной документации на 10 млрд рублей, направленный на создание и ремонт домов культуры.

Путин также сказал, что поручит администрации президента и правительству проработать предложения объявить 2022 год Годом народной культуры и нематериального культурного наследия.